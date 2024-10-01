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Vefatını üzüntüyle öğrendiğim basınımızın duayen isimlerinden Güneri Cıvaoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/JUv8wBQTQh

"Vefatını üzüntüyle öğrendiğim basınımızın duayen isimlerinden Güneri Cıvaoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Cıvaoğlu'nun basın dünyasında derin izler bırakan isimlerden biri olduğunu vurgulayan Özel, sosyal medya hesabı üzerinden duygularını şu sözlerle ifade etti:

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