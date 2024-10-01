CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 85 yaşında hayata veda eden usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu'nun ölüm haberi üzerine taziye mesajı paylaştı.
Cıvaoğlu'nun basın dünyasında derin izler bırakan isimlerden biri olduğunu vurgulayan Özel, sosyal medya hesabı üzerinden duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Vefatını üzüntüyle öğrendiğim basınımızın duayen isimlerinden Güneri Cıvaoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
Vefatını üzüntüyle öğrendiğim basınımızın duayen isimlerinden Güneri Cıvaoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. pic.twitter.com/JUv8wBQTQh— Özgür Özel (@eczozgurozel) October 1, 2024
Kaynak: HABER MERKEZİ