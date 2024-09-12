CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çamdibi Atatürk Parkı’nda gerçekleştirilen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Kürsüye çıktığı anda bir vatandaşın seslenişiyle konuşması bölünen Özel, duruma anlayışla yaklaştı. Vatandaş, “Köpeklerin öldürülmesine de bir şeyler söyleyin” diye bağırarak, hayvan haklarına dikkat çekti.

Özgür Özel, kadının tepkisini dikkate alarak konuşmasını kesti ve onu dinlemek üzere protokoldeki kendi yerine davet etti. "Bütün Türkiye'nin sorunlarını dinleyen CHP sizin sorununuzu mu dinlemeyecek?" şeklinde konuştu. Bu insancıl tavır, törendeki birçok kişi tarafından takdirle karşılandı.