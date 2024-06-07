CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'da yaptığı ziyaretlerin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, iktidarın ekonomik hatalarını tekrarlaması durumunda erken seçimin kapılarını açacaklarını söyledi. Ayrıca Esenyurt'ta gündeme gelen atama konusuna da değinen Özel, 'Sorun çözüldü, atama kararı geri alındı' dedi.

Ekonomik Hatalar ve Erken Seçim Uyarısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adana'daki ziyaretlerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlarken dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Özel, hükümetin ekonomik politikalarındaki hataları sürdürmesi durumunda erken seçim talebinin kaçınılmaz olacağını ifade etti.

İktidarın Ekonomik Performansı Eleştirildi

Özel, mevcut hükümetin ekonomik yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. İktidarın ekonomik hatalarını tekrar etmesi durumunda, Türkiye'nin erken seçime gitmesi gerektiğini savundu. "Ekonomik kriz, halkın günlük yaşamını zorlaştırıyor. Bu hatalar tekrarlanırsa, erken seçim kapıda" dedi.

Esenyurt'taki Atama Kararı Geri Alındı

Özel, Adana'daki açıklamalarında Esenyurt'ta gündeme gelen atama konusuna da değindi. Esenyurt'ta tartışmalara yol açan atama kararı hakkında, "Sorun çözüldü, atama kararı geri alındı" ifadesini kullandı. Bu açıklama, parti içi ve kamuoyu nezdinde önemli bir sorunun çözüldüğünü gösteriyor.

CHP Genel Başkanı, partisinin gündemindeki önemli konulara değinerek, hem hükümete hem de parti içi muhalefete net mesajlar verdi. Özel'in açıklamaları, CHP'nin gelecekteki stratejileri ve politikaları hakkında ipuçları sunuyor.

Partinin Hedefleri ve Stratejileri

Özgür Özel, partinin hedeflerini ve stratejilerini de belirtti. Ekonomik sorunların çözümünde kararlılık gösteren CHP'nin, halkın beklentilerine uygun politikalar geliştireceğini ifade etti. "Halkın yanında olan, çözüm odaklı bir politika izleyeceğiz" dedi.

"ERKEN SEÇİMİN KAPISI ARALANIRSA İKTİDARI DEVRALIRIZ"

Burada erken seçim mesajı da veren Özel, iktidarın halkı yoksulluğa sürükleyen politikalarının devam etmesi halinde erken seçim kapısının aralanacağını söyledi. Özel, erken seçimle ilgili şu mesajı verdi:

"Biz gününde yapılırsa da erken yapılırsa da erken kazanacağız. Bu ekonomik kriz devam ederse milletimizin gündemine erken seçim gelir. Biz 1. partiyiz iktidarı devralmak isteriz. Milletimiz ne zaman isterse yapılacak ilk seçimde iktidara talibiz. Erken seçime her an hazırız."

ATAMA SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Özel, Esenyurt'ta atama sorununun çözüldüğünü belirterek, "Sorunun çözüldüğünü ifade etmek isterim. Belediye başkanımız bir pozisyonda o yetkinlikte kimseyi bulamadığı için kayınbiraderini atamak zorunda kaldığını söyledi. Duyar duymaz kendisini uyardık; bugün öğle saatlerinde atama geri alındı. Yapılmamış sayıyoruz. Akraba ataması gerçekleşmedi" dedi