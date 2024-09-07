Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Tüzük Kurultayı’nda kayyum atamalarına değinerek, Urla'nın 2019 seçimlerinde aldığı oy oranını öne çıkardı. Özel, "İlçeler bazında Türkiye'de en yüksek oy aldığımız yer Urla oldu," ifadelerini kullandı.

Kayyum uygulamalarına tepki

Ankara'da düzenlenen 20. Olağanüstü Kurultayı'nda konuşan Özgür Özel, kayyum atamalarının haksızlık olduğuna dikkat çekti. Urla örneğini vererek, bu uygulamalara karşı halkın cevabını verdiğini vurguladı. 2024 seçimlerinde CHP'nin Urla'da elde ettiği başarıyı, partinin gücünü ve halk desteğini simgeleyen önemli bir gelişme olarak değerlendirdi.

Urla Belediye Başkanı'ndan teşekkür

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ise, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e böylesi gururlandırıcı bir örnek için çok teşekkür ediyoruz. Urlalılar, Atatürkçüdür, Cumhuriyetçidir ve kayyum atamasına en güzel cevabı 2024 seçimlerinde vermişlerdir. İlçeler bazında en yüksek oy oranını aldık ve bu sorumluluğun farkındayız," dedi. Balkan, Urla’nın her zaman demokrasinin, özgürlüğün ve laikliğin kalesi olarak kalacağını vurguladı.