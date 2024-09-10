CHP Menemen İlçe Başkanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlangıcında yaptığı açıklamada, AK Parti hükümetinin 22 yıllık iktidarı boyunca eğitim sistemini sürekli olarak siyasallaştırdığını vurguladı. 22 yılda tam dokuz Milli Eğitim Bakanı değişti ve her biri ardılı tarafından eleştirilerek, yerine farklı bir sistem getirdi. Bu değişikliklerin sayısı küçük büyük 18 farklı sisteme ulaştı ve öğrenciler, veliler, öğretmenler bir kaosun ortasında kaldı.

Eğitim sistemi: 22 yıllık kargaşa

AK Parti’nin eğitim politikalarının, iktidarın ideolojik hedeflerine hizmet etmekten başka bir amacı olmadığını belirten CHP, özellikle lise ve üniversite sınavlarındaki sürekli değişikliklerin, çocukların geleceğini adeta bir deneme tahtasına çevirdiğini ifade etti. "Çocuklarımızın geleceği AK Parti'nin ellerinde oyuncak edildi" diyerek sert eleştiride bulundu.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"

Bu yıl okul öncesi, 1., 5. ve 9. sınıflar için hayata geçirilen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli", CHP'nin hedefindeki bir diğer konu. CHP, bu modelin bir eğitim programı değil, ideolojik bir manifesto olduğunu savunarak, gerekli ihtiyaç analizleri yapılmadan, bilimsel dayanağı olmadan ve katılımcı bir süreç izlenmeden hazırlandığını belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi, bu modelin iptali için Danıştay’a başvurduğunu ve idari işlemin durdurulmasını talep ettiğini duyurdu.

"Hak ihlali ve emeğin sömürüsü"

CHP, AK Parti'nin eğitim politikalarının yalnızca öğrencilere değil, öğretmenlere de zarar verdiğini dile getirdi. Geçtiğimiz dönem meclise sunulan Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi öğretmenleri korumak bir yana, atama bekleyen öğretmenleri elemek amacıyla hazırlandı. "Öğretmenlerin haklarını tanımlamayan, diğer eğitim çalışanlarını görmezden gelen bu teklifin amacı, öğretmenlerin itibarını yükseltmek değil, diplomalarını çalmaktır" ifadeleriyle teklife karşı çıktıklarını belirttiler.

Öğretmen ve personel eksikliği

CHP, AK Parti'nin yıllardır öğretmen açığını kapatamadığını ve bu yıl da aynı sorunun devam ettiğini ifade etti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in, öğretmen normunun %95 dolu olduğunu ifade etmesine rağmen, resmi istatistiklerde 91 bin norm açığı bulunduğunu ve geçtiğimiz yıl 85 bin ücretli öğretmen görevlendirildiğini hatırlattılar. "Ücretli öğretmenlik, emek sömürü sisteminden başka bir şey değil" diyen CHP, bu yıl yapılacak 20 bin öğretmen atamasının açığı kapatmaya yetmeyeceğini belirtti.

Bunun yanında, okulların açılmasına rağmen temizlik ve güvenlik görevlisi atamalarının yapılmadığını, temizlik ve güvenlik işlerinin velilere yüklendiğini belirten CHP, okulların bu şekilde sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamı sağlayamayacağını ifade etti. "10 dersliğe bir temizlik görevlisi atanması gerektiği halde, okullarda ciddi personel eksikliği var" sözleriyle mevcut durumu özetlediler.

MEB bütçesi: Yatırımlar giderek azalıyor

CHP, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinin giderek eridiğini ve sadece personel giderlerine harcandığını dile getirdi. 2016 yılında MEB'in merkezi yönetim bütçesindeki payı %13,38 iken, 2024 yılında bu oranın %9,84'e gerilediğini belirten CHP, AK Parti’nin 22 yıllık iktidarında eğitim yatırımlarına ayrılan payın %17,18'den %9,15’e düştüğüne dikkat çekti. Özellikle, okullara öğrenci başına en az 1000 lira bütçe gönderilmesi gerektiğini vurguladılar.

"Devlet okullarında öğrencilere yemek bile yok!"

CHP’nin en sert eleştirilerinden biri de devlet okullarında öğrencilerin bir öğün yemek dahi alamaması oldu. Türkiye genelinde 15,8 milyon öğrencinin örgün eğitim aldığı belirtilirken, sadece 284 bin öğrencinin yatılı okullarda öğle yemeği yiyebildiği ve geri kalan 14,4 milyon öğrenciye yemek verilmediği ifade edildi. CHP, okullarda öğle yemeği verilmesinin çocukların eğitime eşit erişimini sağlamak ve dezavantajlı çocukların okulda kalma oranını artırmak için hayati olduğunu belirtti.

Özel okul krizi

CHP, AK Parti döneminde devlet okullarının niteliğinin düşmesi ve özel okul sayısındaki artışla birlikte velilerin çocuklarını özel okullara göndermeye mecbur kaldığını savundu. Özel okul sayısındaki %206’lık artış ve öğrenci sayısındaki %211 oranındaki yükselme, velilerin çocuklarına nitelikli eğitim sağlayabilmek için yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kaldığını gösterdi. Özellikle fahiş özel okul ücretleri ve kitap, servis, yemek gibi ekstra maliyetlerin altından kalkamayan aileler için özel okulların artık bir lüks haline geldiği ifade edildi.

AK Parti'nin eğitim politikalarına karşı mücadele

CHP Menemen İlçe Başkanlığı, eğitim sistemindeki bu derin sorunların ancak AK Parti’nin ideolojik yaklaşımlarına karşı mücadele ile çözülebileceğini belirtti. Partinin eğitim politikasının, bilimsel temellere dayanan, katılımcı ve şeffaf süreçlerle hazırlanmış programlara dayandığını ifade ettiler. “Öğrencilerimizin geleceğini kurtarmak için, eğitim sistemimizi yeniden inşa edeceğiz” diyerek, AK Parti’nin mevcut politikalarına karşı durmaya devam edeceklerini vurguladılar.