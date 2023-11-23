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İzmir'in kurtuluşunun 100’üncü yılı dolayısıyla gerçekleşen kutlamalarda yaptığı konuşmada Osmanlı Devleti'ne ve son padişahı Vahdettin’e hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılan Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)'li İzmir Büyükşehir Belediyesi(İZBB) Başkanı Tunç Soyer'e bir destek de CHP İzmir örgütünden geldi. Bugün CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve il yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra, İzmir Milletvekilleri; Mahir Polat, Yüksel Taşkın, ilçe başkanları ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, il ve ilçe gençlik kolları ile kadın kolları yöneticileri ve partililer Konak’taki İZBB Egemenlik Binası önünde toplanarak Başkan Soyer’e destek açıklaması yaptı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bina önünde partililer tarafından "Dik Dur Eğilme", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları ve alkışlarla karşılandı.

Bina önünde toplanan partilere seslenen Urla İlçe Başkanı Pelin Karasakal, Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan, Milletvekilleri; Mahir Polat ve Yüksel Taşkın Başkan Soyer’in sonuna kadar arkasında olduklarını belirtirken Başkan Soyer'e, Atatürk’e ve Cumhuriyete sonuna kadar sahip çıkacaklarını söyledi.

BU SORUŞTURMA KIYASLAMADIR

Bu soruşturmanın bir kıyaslama olduğunu belirten CHP Urla İlçe Başkanı Pelin Karasakal, “Bu kıyaslama Vahdettin ile Atatürk’ün kıyaslamasıdır. Bu kıyaslama saltanat sevdalıları ile cumhuriyet sevdalıları kıyaslamasıdır. Bizim tarafımız bellidir; biz cumhuriyetten, Atatürk’ten tarafız. Ve cumhuriyetin çağdaş kadınları olarak da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’in sonuna kadar arkasındayız” dedi.

SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan ise “Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Atatürk’ün Nutuk kitabındaki sözlerini canlandırdığı için, gericiler, yobazlar, cumhuriyet düşmanlarını hedef göstererek saldırıyorlar. İzin vermeyeceğiz. Sonun kadar arkasındayız. Hem İzmir’e hem Tunç Soyer’e hem Atatürk’e sahip çıkmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

MİLLETVEKİLİ TAŞKIN'DAN BAKANA ÇAĞRI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya seslenen CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, “Benim İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya çağrım var; her gün çetelere operasyon yapıyorsunuz, destekliyoruz. Peki bu çetelerin oralarda mümkün kılınmasını sağlayan şahsılarla niye ilgilenmiyorsunuz? Tunç Soyer’e soruşturma açacağınıza sizden önceki bakan beye bir tasarrufunuz olacak mı? Mustafa kemal Atatürk Nutuk’ta neden cumhuriyetle devam etmemiz gerektiğini anlatmıştı. Tunç Bey de buna referans vermiştir. Biz bu saldırılara pabuç bırakmayız” ifadelerini kullandı.

"ARKASINDA MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİ VAR"

Başkan Soyer’in sonuna kadar arkasında olduklarını dile getiren CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, “Burada Kuvay-ı milliyecilerin torunları var, burada memleketi terkedip parsel parsel yok eden Vahdettin’nin torunları yok. Biz inadına Atatürk, inadına demokrasi, inadına CHP ve cumhuriyet değerleri diyeceğiz. Bunu söyleyen Başkanımız Tunç Soyer’e tüm örgütümüzle, halkımızla sahip çıkmaya geldik. Başkanımız bir Sayıştay denetimi geçirdi, zerre kadar sorun bulamadılar. Bula bula Nutuk’tan alıntıladığı konuşmasından bir sonuç çıkarmaya çalışıyorlar. Yemezler! Tunç Soyer boğazınıza oturur, kolay lokma değildir. Arkasında Mustafa Kemal’in askerleri var” açıklamalarında bulundu.

"O DEFTER 100 YIL ÖNCE KAPANDI"

“Nasıl gurur duyduğumu, nasıl mutlu olduğumu anlatamam” sözleriyle konuşmasına başlayan İZBB Başkanı Tunç Soyer de “Cumhuriyet insanlık tarihinin en büyük devrimlerinden biri… Ve cumhuriyet bu devrimi saltanata karşı yaptı. 100 sene önce o defter kapandı, saltanat bitti, cumhuriyet başladı. 100 senedir bu topraklarda onun erdemleriyle, değerleriyle barış içinde yaşıyoruz. Bu cumhuriyet devriminin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk asla ve asla 100 sene önceki hesaplaşmayı bugüne taşımak isteyenlerin mezesi olamaz. Biz sonun kadar Atatürk’e ve onun devrimlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. 100 sene önce kapanan defteri tekrar açmak istiyorlar. Yok öyle yağma! Biz cumhuriyetin, Mustafa Kemal Atatürk’ün bekçisi olmaya devam edeceğiz ve gelecek kuşaklara Atatürk’ü ve cumhuriyeti taşımaya devam edeceğiz. İzmir bunun öncüsü olmaya devam edecek. Yaşasın Atatürk, yaşasın cumhuriyet, yaşasın İzmir!” ifadelerini kullandı.