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İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, İzmir Adliyesi önündeki “Adalet Nöbeti”ni sürdürüyor. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin TİP Hatay Milletvekili ve Gezi davası hükümlüsü Can Atalay hakkında ihlal kararı veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması ve ülkedeki adaletsizliklere karşı "Adalet Nöbeti" başlatan İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bugün bir kez daha İzmir Adliyesi önünde basın açıklamasında bulunarak Cumartesi günü gerçekleşecek yürüyüş için çağrıda bulundu.

"ADALET İSTEYENLKERİN YAN YANA OLMASI ÖNEMLİ"

Basın açıklamasında bulunan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, ülkede yaşanan adaletsizliklere dikkat çekerek "Bozuk düzende sağlam çark olmaz. Evet düzen bozuk, sağlam çark yok. Her yerde adaletsizlik var; vergide, yargıda, sağlıkta, kendi yurdunda yurtsuz kalan öğrencilerin yaşadığı adaletsizlik var. Adaletsizliği sıralamaya kaktığımızda gerçekten bu ülkenin yüz akı insanlar, gezi tutsakları; Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve nice tutsaklar var. Selahattin Demirtaş var; bu ülkede haksız yere siyasi tutsak alınan hükümlüler var. Tüm bu adaletsiz ortamda adalet isteyenlerin yan yana olması çok önemli" dedi.

"ADALET İÇİN YÜRÜYECEKLER"

Sarı sözlerinin devamında ise "AYM kararlarını tartışmaya açarsanız sizin oturduğunuz koltuklarda tartışılır hale gelir. Yargı darbesine karşı cumartesi günü yürüyeceğiz. Gelirde ve vergide adalet için yürüyeceğiz. Emekten, halktan yana bir bütçe yapılmadığı için yürüyeceğiz. Kadına yönelik şiddet politikalarına karşı, savaşa karşı barış için yürüyeceğiz. Asansör kazalarında ölen öğrenciler için yürüyeceğiz. Temel hak ve özgürlükler için, laiklik için yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.