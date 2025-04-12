Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 6 Nisan’daki olağanüstü kurultayının ardından ilk Parti Meclisi toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının en dikkat çeken gündemi, CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin belirlenmesi oldu.

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçilmişti

CHP Lideri Özgür Özel’in, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından partiye kayyum atanabileceği yönündeki iddialar üzerine aldığı olağanüstü kurultay kararı sonrası, parti 6 Nisan’da sandık başına gitmişti. Kurultayda Özgür Özel yeniden genel başkan seçilmiş, hazırladığı Parti Meclisi listesi ise fırsız bir şekilde onay almıştı.

MYK’da iki yeni isim

Özgür Özel, kurultay sonrası yapılan ilk PM toplantısında yeni dönemin MYK’sını da açıkladı. Önceki MYK’ya kıyasla iki önemli değişiklik dikkat çekti:

Ticaret Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir’in yerine Necati Yağcı getirildi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde ise İlhan Uzgel’in yerine Namık Tan görevlendirildi.

Bunun dışında MYK’nın diğer üyeleri görevlerine devam etti.