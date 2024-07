Kim ne derse desin…

Anketler ne gösterirse göstersin…

Türkiye’de siyaseti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dizayn ediyor.

Hadi daha iddialı olsun CHP’de de siyaseti Erdoğan dizayn ediyor.

Çok mu iddialı oldu.

Öyleyse gelin hep birlikte açalım bu iddiayı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da çok önemseyip dahil olduğu İstanbul seçimlerinde iki kez kim galip geldi? Hatta 3 kez.

Kim, tüm bakanlara karşı yarıştı ipi büyük farkla göğüsledi.

Ekrem İmamoğlu.

Kim Ankara’da AK Partili Turgut Altınok’un neredeyse siyasi hayatını bitirdi?

Rakibinin iki katı oyu kim aldı..

Mansur Yavaş…

Kimlerin adı haklı olarak Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Erdoğan’a rakip olarak hem de kazabilecek rakip gösteriliyordu.

Gazeteler, tv kanalları kimleri yazıp konuşuyordu…

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’ı…

Buraya kadar söylediklerim zaten bilinen şeyler.

Şimdi sizden bir şey isteyeyim.

Son aylarda özellikle CHP’de en çok konuşulan iki isim söyleyin.

Sizi duyamadım ama ben yanıt olarak Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu dersem itiraz edeniniz çıkar mı?

Neden peki?

İşte bu soruyu sorduğum zaman baştaki cümleme dönüyorum.

Türkiye’de olduğu gibi CHP’de de siyaseti Erdoğan dizayn ediyor.

Çok mu iddialı oldu.

Olsun devam ediyorum.

Özgür Özel’e özel ilgi göstererek , onun daha da konuşulur hale gelmesini sağladı.

Özel’in çok konuşulmasının Erdoğan’a ne faydası var diyenler olacaktır mutlaka.

Özel’in çok konuşulması ister istemez İmamoğlu ve Yavaş isimlerinin popülaritesini azalttı.

İmamoğlu ve Yavaş’ın bu durumdan çok mutlu olduğunu düşünenler varsa bence yanılıyorlar.

Bütün bunlar olurken, birdenbire eski SHP kuruluyor diye söylenti çıktı. Kılıçdaroğlu’nun bu oluşumun içinde olduğu yayıldı.

Kılıçdaroğlu, söylentileri yalanladı ama bir Genel Başkan edasıyla geziler toplantılar yapmaya başladı.

En son İzmir’e geldi.

Özgür Özel’in aday yapmadığı tüm başkanlar yanındaydı.

Yakın zamanda bir tüzük kurultayı yapacak olan CHP’deki bu hareketlenme siyaseti okuyanların gözüyle, bir “Gövde gösterisine” dönüştü.

CHP’de her an her şey olabilir.

Tüzük kurultayı bir anda seçimli kurultaya dönüşebilir.

Böyle bir durumda Özgür Özel tekrar genel başkan seçilirse, artık CHP’nin iki değil 3 cumhurbaşkanı adayı olur.

İmamoğlu da, Yavaş da bunun farkında değil mi sanıyorsunuz?

Onların özelikle de İmamoğlu’nun bütün bu olanları seyrettiğini sananlar varsa tabi ki yanılıyor.

Özel, lider olma, “birilerinin gölgesinde geldi” iddialarından kurtulma peşinde.

Peki sizce bütün bunların olması tesadüf mü?

Hayır

Bunu dillendiren sadece ben miyim?

Hayır.

2028’de Erdoğan bir şekilde tekrar aday olacak.

Karşısında tek vücut olmuş, tek aday üzerinde anlaşmış bir CHP istememesi gayet doğal.

Peki, Erdoğan’ın bu isteği çok açık olmasına rağmen CHP’deki bu kargaşa neden?

İşte tam burada tekrar yazımın en başına dönüyorum.

Lütfen başa geçip tekrar okur musunuz…

GÜNÜN SÖZÜ

Tilki vaaz vermeye başladığında, gözünüz tavuklarda olsun!