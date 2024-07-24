Emek en yüce değerdir. Söylemi o kadar kaliteli ve naif ki, bir o kadar da insanidir tabiî ki insan olanlar için…

Herkese merhaba;

Uzun aradan sonra basın camiamızın duayenlerinin yanında biz de kalemimizi oynatmaya tekrar başlıyoruz.

Değerli dostum Eyüphan Gündoğdu, biz bitti demeden bitmez diyerek, Yenigün gazetesinden sonra İzmir’in en köklü gazetesi, ”Haber Ekspres” ve EGETV ile medya sahnelerine geri döndü. Dönmekle kalmadı. Tüm emektar cevval şövalyeleri de sahaya geri çekti.

İzmir’in çok büyük bir eksikliğini dolduracak ve İzmir basın ve medyası, hatta bölgenin en prestijli amiral gemsi olacak bir gazetede, şövalyelerle birlikte köşe yazmak benim için de çok zevkli olacak.

Bugün çok kıymetli bir o kadar da İzmir için elzem ihtiyaç olan televizyon ve gazete kurmak yönetmek her baba yiğidin harcı değil. Eyüphan Gündoğdu, EGETV ve Haber Ekspres Gazetesi ile İzmir'e renk katacağı kesin gibi görünüyor. Ama öyle bir emek varki bu hazırlıkta öyle böyle değil. Herkes görecek.

Dile kolay 25 yıl siyaset sahnesinde aktif yer aldık. Hep hayal ve umutlarla dolu siyasetin bezirganlarının süslü sözlerine inandık durduk. Dönüp milletimize olmadı bir daha olmadı bir daha diye diye umudu hep taze tutmaya çalıştık. Ama olmuyordu. Olmuyordu olmayacaktı.

Ama o kadar çok inanmışlığımız vardı ki o sahte kahramanlardan bir türlü de vaz geçemiyorduk. Sanırım inanmışlığımızın verdiği bir durumdu.

Türkiye siyasetçileri mikrofona gelince birisi, Allah din iman derken diğer birisi Mustafa Kemal Atatürk diğeri Milliyetçiliği dilinden düşürmüyor.

İnanın ki, hiçbiri özellikle değerler üzerinden siyaset yapanların ve konuşanların hiç biri vatandaşımın karnı aç mı, tok mu, işi var mı, yok mu, ülkenin ekonomisi nerede, işçi, çiftçi, esnaf, memur, dul, yetim, öksüz, emekli, sanayici geleceği ne olacak ülkemin vatandaşları mutlu mu mutsuz mu diye düşünmüyor olduğunu gördüm. Eh artık bu gördüklerimizi de anlatmaya başlayacağız.

Gördüğümüz duyduklarımızdan ibaret değil. Birebir yaşadıklarımız tanık olduklarımızla birlikte, belgeli ve mesnetli gerçeklerle alakalıdır.

Ölümüne bir Atatürkçü olarak, ülkeme faydalı birey olma yolunda her zaman yol gösterici ama asla Türkiye siyasetinin içinde yer almayarak, bir daha siyaset yapmayacak biri olarak konuşmaya anlatmaya sorgulamaya devam edeceğim.

Elbette yer bilimci ve kent tasarımcısı olmam vesilesi ile kentimizin ihtiyaçlarına da sorunlarına da konu açacağız. Siyaset hayatının yalanından dolanından iki yüzlü (poli- tika) lüğünden kurtulmuş kendini özgürleştirmiş bir birey olarak ahlaksızlıkları anlatacağız. Ülkede siyasetin zenginleşme aracı olmaktan çıkması için ise elimizden geleni yapacak zenginleşenleri afişe edeceğiz. Dürüst vatan sever halkımıza da bunları tanıtacağız . vira bismillah !

Emeğin en yüce değer olduğunu gerçek insan olanlar bilir. Siyasetçiler (insan olmayan ) bil( e)mez.