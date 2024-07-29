Selamet Akıncıları Platformu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel hakkında partisinin toplantısındaki konuşmasında, "İslam'a ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret ettiği" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Yücel'in 22 Temmuz'da partisinin toplantısında yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef aldığı belirtildi.

Yücel'in söz konusu açıklamasıyla Türkiye ve dünyadaki Müslümanları da hedef aldığı savunulan dilekçede, sözlerinin ardından başlayan tartışmaların yalnızca sosyal medyada kalmadığı, gerçek hayata da taşındığı, bu durumun da "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu oluşturduğu ifade edildi.

Dilekçede, CHP Sözcüsü Deniz Yücel hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "nefret ve ayırımcılık", "hakaret", "iftira", "insanlığa karşı suçlar" ve "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçlarından kamu davası açılması talep edildi.