CHP Grup Başkan Vekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) çocuk haklarını izlemek ve geliştirmek amacıyla daimi bir 'Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu' kurulması için kanun teklifi verdi. TBMM Başkanlığı’na sunulan 9 maddelik teklif, çocukların haklarının daha güçlü bir biçimde korunması ve izlenmesi amacıyla atılması gereken adımları içeriyor.

Kanun teklifinin gerekçesinde, anayasanın temel hak ve özgürlükler bakımından eksik kaldığı, özellikle çocukların haklarının yeterince korunmadığına dikkat çekildi. Anayasanın, çocukların aile dışında birey olarak haklarının tanınması konusunda yeterince net olmadığı ifade edilerek, mevcut sistemin çocuk haklarını koruma açısından yetersiz kaldığı vurgulandı. 2010 anayasa değişikliklerinin çocuk haklarıyla ilgili bazı gelişmeler sağladığı belirtilse de, çocuk haklarının uygulanmasında eksikliklerin devam ettiği kaydedildi.

Mevcut yapılar yetersiz kaldı

Teklifte, Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman) ve 2008 yılında kurulan TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi gibi yapılar çocuk hakları açısından olumlu adımlar olarak nitelendirilirken, bu yapıların yeterli etkiyi sağlayamadığına işaret edildi. Ayrıca, 26 ve 27'nci dönemlerde kurulan araştırma komisyonlarının hazırladığı raporların sorunların çözümünde yetersiz kaldığı ifade edildi.

Komisyonun yapısı ve görevleri

Yeni oluşturulacak Çocuk Hakkı İzleme Komisyonu’nun, çocuk hakları alanında uzmanların katılımıyla daha etkin bir yapı olarak çalışacağı belirtiliyor. Ayrıca, komisyonun bütçelerde çocuklara yeterli kaynak ayrılmasını sağlamak, her yasa tasarısını çocuk haklarına uygunluk açısından incelemek gibi görevleri olacağı kaydedildi. Komisyonda siyasi partilerin eşit temsil edilmesi ve uzmanların sürekli katılımının sağlanması da teklifin önemli unsurları arasında.