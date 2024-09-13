İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Eylül ayı toplantısında yaşanan tartışmalar, kısa sürede arbedeye dönüştü ve güvenlik önlemleri artırıldı. Toplantıda, stratejik planlar ve Gezi olayları üzerine yapılan konuşmalar, AK Parti ve CHP meclis üyeleri arasında sert bir çatışmaya neden oldu.

AK Parti üyeleri salonu terk etti

Haber Ekspres gazetesinden Turgay Kılıç'ın haberine göre, tartışmanın ardından, CHP Buca Meclis Üyesi Hacer Taş Gültepe'nin konuşmasının ardından AK Parti meclis üyeleri toplantı salonunu terk etti. Salonda yalnızca CHP’li üyeler kaldı ve bu durum toplantının ilerleyen saatlerinde yalnızca CHP üyeleri arasında devam etti.

Tartışma neden çıkmıştı?

Toplantının en gergin anları, Gezi olaylarının 'vandalizm' olarak nitelendirilmesiyle yaşandı. AK Parti Meclis Üyesi Hakan Yıldız, Gezi olaylarını açıkça "vandalizm" olarak tanımlarken, CHP’li meclis üyeleri bu yorumlara şiddetle karşı çıktı. CHP’li üyeler, bu değerlendirmelerin yanlış olduğunu ve asıl vandalizmin Sivas Katliamı olduğunu savundu. Bu tartışma, iki parti arasında sert bir polemiğe yol açtı ve kısa süre içinde fiziksel temaslara varan bir arbedeye dönüştü.