Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçeceği iddiaları gerçeklik kazandı. AK Parti Genel Merkezi’nde, partinin 24. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Aydın’dan üç ilçenin katılımıyla Çerçioğlu’na rozetin bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takılacağı öğrenildi.

Bu sıcak gelişme sonrası CHP Aydın örgütü harekete geçti. (14 Ağustos Perşembe) Yani Yarın Saat 17.00’de Efeler İlçe Başkanlığı önünde “Aydın İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi düzenleyeceğini duyurdu. Mitinge CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek’in yanı sıra il ve ilçe başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları, kadın ve gençlik kolları ile meclis üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirileceği ifade edildi.

CHP’den yapılan çağrıda, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” ifadeleriyle Aydınlılar mitinge davet edildi.