Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkan Vekili Murat Emir ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bodrum’da sürdürülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi. Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü bu çalışmalar, altyapısı tamamlanmış bölgelerde ve bozulmalar yaşanan cadde ile sokaklarda üstyapı iyileştirmelerini kapsıyor. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin eşlik ettiği ziyarette, çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Genç Başkan Mandalinci’nin başarıları

Konacık Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yapılan sıcak asfalt çalışmalarını yerinde gören CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Bodrum’un genç belediye başkanının işin başında olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. Zeybek, “Bodrum’un genç ve dinamik belediye başkanı, mahalle muhtarı ile birlikte sahada çalışıyor. Belediyemizin kaynaklarını verimli kullanarak, altyapı nedeniyle bozulmuş yolları onarıyor. Bu çalışmaları görmekten mutluluk duyduk” dedi.

Emir ve Zeybek’ten övgüler

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ise, Bodrum’daki çalışmaların her yönüyle etkileyici olduğunu ifade etti. Emir, “Genel Başkan Yardımcımız Gökan Zeybek ile Bodrum’a geldiğimizde, Başkan Tamer Mandalinci ve ekibinin gayretli çalışmasını görmek bizleri memnun etti. Bodrum’a yapılan bu yatırımların, şehri daha yaşanabilir kılacağını biliyoruz. Başkan Mandalinci ve ekibini tebrik ediyor, destek vermeye devam edeceğimizi belirtiyoruz” diye konuştu.

Mahalle muhtarı ve sakinlerinden destek

Konacık Mahalle Muhtarı Zekeriya Kayacan, çalışmalardan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “Gece gündüz çalışıyoruz ve bu güzel çalışmalar mahallemiz için gurur kaynağı. Destek veren herkese teşekkür ederim” dedi. Mahalle sakinlerinden Mimar Bülent Köksüz de, asfalt çalışmalarından memnuniyetini dile getirerek, “Bu çalışmaların yapılması bizleri mutlu etti. Milletvekillerimiz ve başkanımızın buradaki varlığı da bizi sevindiriyor” dedi.

"Sahada olmaya devam edeceğiz"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, yapılan çalışmaların önemini vurgulayarak, “Bodrumluları mutlu etmek için her türlü çalışmayı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, hem sahada hem ofiste yoğun bir şekilde çalışıyor. Makamda oturmak yerine, sahada aktif olarak görev yapıyoruz. Bu süreçte Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle birlikte daha da başarılı olacağız. Ziyaretlerinden dolayı Genel Başkan Yardımcımız Gökan Zeybek’e, Grup Başkan Vekilimiz Murat Emir’e ve mahalle muhtarımıza teşekkür ederim” diye aktardı.