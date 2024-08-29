CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Irak vatandaşlarına vize serbestisi getirilmesini eleştirerek, “Bu nasıl dış politika, bu nasıl iç politika ve güvenlik stratejisi? Sadece Irak da değil; Libya’ya ve Cezayir’e de vize serbestisi var. İstikrarsız, çatışmalı, terörün ve istihbarat ajanlarının kol gezdiği ülkelere verilen bu imtiyazların bilinçli bir tercih olduğu açık” dedi.

İzmir Milletvekili Murat Bakan, TBMM'ye verdiği yazılı soru önergeleriyle 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Irak vatandaşlarına vize serbestisi getirilmesi konusunu gündeme taşıdı. Türkiye'nin sınır güvenliği ve terörle mücadelesi açısından bu kararın büyük bir risk taşıdığını vurgulayan Bakan, özellikle Irak gibi istikrarsız ve terörizmin yoğun olduğu bir ülkeye böyle bir imtiyaz verilmesinin akılcı bir politika olmadığını belirtti. Bakan, “Evlilik yaşını dokuza indiren, çok eşliliğin önünü açan, kadınların eğitim hakkını engellemek isteyen kanun teklifini meclisine sunulabilen bir ülkeye vize uygulamaya gerek görmüyorsunuz artık. Birleşik Krallık, ABD ve AB ülkeleri üzerinde Irak vizesi olan pasaporta bile vize vermezken biz ne kadar terörizmin kol gezdiği ülke varsa hepsini sorgusuz sualsiz ülkeye alıyoruz. Bu nasıl dış politika, bu nasıl iç politika ve güvenlik stratejisi? Sadece Irak da değil; Libya’ya ve Cezayir’e de vize serbestisi var. İstikrarsız, çatışmalı, terörün ve istihbarat ajanlarının kol gezdiği ülkelere verilen bu imtiyazların bilinçli bir tercih olduğu açık. Verilen bu imtiyazlardaki yaş kriterlerinin neye göre belirlendiği de bu tercihlerin hedefi de açıklanmalı” diye konuştu.

“Vize serbestisi için yaş kriteri neye göre belirlendi?”

Bakan, 15 yaş altı ve 50 yaş üstü Irak vatandaşlarına vize serbestisi getirilmesi kararındaki yaş kriterlerinin neye göre belirlendiğinin de açıklanması gerektiğini söyledi. Bu kriterlerin belirlenmesindeki amaçların ve hedeflerin net bir şekilde ortaya konulmasını talep etti.

“Bir yandan vatandaşlarımızın dünyaya açılma yollarını kapatırken; diğer yandan Orta Doğu ve Afrika ülkeleriyle vize muafiyeti anlaşmaları yaparak bu ülke vatandaşlarına Türkiye’yi daha erişilebilir hale getiriyorlar” diyen Bakan, Cumhur İttifakı’nın şu sözlerle eleştirdi:

“Alınan şuursuz kararlar ve izlenen ‘garip’ politikalar nedeniyle kendi pasaportumuz dünyada yok hükmünde olma yolunda ilerlerken, vatandaşlarımız bırakın vizeyi, vize randevusu dahi alamazken, bu rencide edici durumu düzeltmek yerine ne kadar sorunlu ülke varsa vatandaşlarına sorgusuz sualsiz kapılarımızı açıyorlar. Vatandaş ülkeye 30 Euro üzeri ürün sokamaz ama kim olduklarını kaç kişi olduklarını bilmediğimiz kimseler ülkeye rahatça girebilir. Sıfır kriterli göç politikası başta olmak üzere ülkemizde yabancıları öncelikli hale getirmek ve kendi vatandaşına ‘kendi ülkesinde yabancı’ hissettirmekle övünen bir iktidar…”

İçişleri ve Dışişleri Bakanlarına sorular

Murat Bakan, TBMM'ye verdiği yazılı soru önergelerinde, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya şu soruları yöneltti:

Türkiye’nin en çok yasa dışı göç aldığı ülkeden biri olan Irak’a vize serbestisi uygulamasının sonuçlarıyla ilgili Bakanlığınız ile bir değerlendirme yapılmış mıdır? Yapıldıysa detayı nedir? Yapılmadıysa gerekçesi nedir?

-2019-2024 yılları arasında, yıl yıl olmak üzere, kaç Libya ve kaç Cezayir vatandaşı vize muafiyetinden yararlanarak ülkemize girmiş ve çıkmıştır?

-2019-2024 yılları arasında, yıl yıl olmak üzere, kaç Irak vatandaşı ülkemize girmiş ve çıkmıştır?

-2019-2024 yılları arasında, yıl yıl olmak üzere, yakalanan kaçak göçmenlerin kaçı Iraklı, kaçı Libyalı, kaçı Cezayirlidir?

-2019-2024 yılları arasında, yıl yıl olmak üzere, kaç Iraklı, kaç Libyalı ve kaç Cezayirli Türk vatandaşı olmuştur? Kaçı ülkemizden mülk edinerek vatandaş olma hakkı elde etmiştir?

CHP’li Bakan’ın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan yanıt talep ettiği sorular ise şöyle:

-Türkiye’nin en çok yasa dışı göç aldığı ülkeden biri olan Irak’a vize serbestisi uygulamasının sonuçlarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı ile bir değerlendirme yapılmış mıdır? Yapıldıysa detayı nedir? Yapılmadıysa gerekçesi nedir?

-Vize serbestisi için uygulanan 15 yaş altı ve 50 yaş üstü kriterin sebebi nedir? Bu kriteri neye göre belirlediniz? Bunu böyle belirlerken neyi hedeflediniz?

-Irak’a verilen vize imtiyazı ile yılda kaç Iraklı’nın Türkiye’ye giriş-çıkış yapmasını öngörüyorsunuz?

-2019-2024 yılları arasında, yıl yıl olmak üzere, kaç Irak vatandaşı ülkemize vize başvurusunda bulunmuş, kaçına vize verilmiş, kaçının başvurusu reddedilmiştir?