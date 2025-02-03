CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklama yapan Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecine yönelik eleştirilere cevap verdi. Yücel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "aday için erken" yorumlarına atıfta bulunarak, partisinin acilen seçim talep ettiğini ve bunun doğal bir süreç olduğunu vurguladı.

"Son derece doğal bir süreçtir"

Deniz Yücel, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi, erken seçim değil, acilen seçim talep eden bir partidir. 2025 yılı içinde bu halkın sandık başına gideceğini söyleyen bir partidir. Bu doğrultuda, acil seçim isteyen bir partinin Cumhurbaşkanı adayını belirlemesi son derece doğal bir süreçtir," ifadelerini kullandı.

Deniz Yücel, Cumhurbaşkanı adayının belirlenme süreci ve yöntemiyle ilgili eleştirilere saygı duyduklarını belirterek, "Cumhurbaşkanı adayımızı en geniş katılım ile CHP üyelerinin hepsine sorarak, en demokratik ve katılımcı yöntemle belirlemek istiyoruz. Eleştirilere elbette saygı duyarız, ancak bu çalışmanın bugün yapılması gereklidir," dedi.

Ön seçim yöntemi ve katılımcılık

Partisinin aday belirleme sürecinde ön seçim yapılacağını belirten Yücel, "Hakim denetiminde yapılacak ön seçim, Siyasi Partiler Kanunu'nda karşılık bulan bir uygulamadır. Bizim istediğimiz, en geniş katılımla CHP üyelerinin görüşlerinin alınmasıdır," diyerek sürecin şeffaf ve demokratik olacağını vurguladı.

Mansur Yavaş'ın açıklamaları

Geçtiğimiz günlerde, Mansur Yavaş, CHP’de Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için yapılacak olan ön seçime ilişkin, "Aday belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Seçim tarihi belli değil. O zamana kadar Türkiye'de şartlar değişir, her şey değişir," demişti. Ayrıca, toplumun dayanamaz durumda olduğunu belirten Yavaş, "Bir an önce seçim yapılması lazım," ifadelerini kullanmıştı.