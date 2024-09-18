CHP İçişleri Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Türkiye’nin yeni bir Afgan göçüyle karşı karşıya olduğunu vurguladı. İktidarı bu konuda uyararak, acilen gerekli adımların atılması gerektiğini belirtti. Bakan, bu yeni göç dalgasının Türkiye'yi ekonomik ve toplumsal risklerle karşı karşıya bırakabileceğini ifade etti.

Yeni göç dalgası kapıda: Türkiye için büyük tehlike

Bakan, İran’ın 2025’e kadar 2 milyon düzensiz göçmeni sınır dışı etmeyi planladığını ve bunun Türkiye için büyük bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Bu göç dalgasının, İran-Türkiye sınırının yetersiz korunması sebebiyle Türkiye’ye yöneleceğini belirten Bakan, "2021’de olduğu gibi yüz binlerce Afgan, İran sınırından Türkiye'ye akın edebilir" dedi.

Hükümete Üç Soru Önergesi: Tedbirler Yeterli mi?

CHP'li Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a konuyla ilgili yazılı soru önergeleri verdi. Sınır güvenliği, göç politikaları ve diplomatik temasların yeterli olup olmadığını sorgulayan Bakan, şu soruları yöneltti:

- Afgan göçüne karşı kolluk kuvvetleri teyakkuza geçirildi mi?

- İran ile diplomatik temaslar başlatıldı mı?

- Türk Silahlı Kuvvetleri sınır güvenliği için alarma geçirildi mi?

CHP’li Bakan İçişleri Bakanı’na sordu:

1. Söz konusu gelişme titizlikle takip edilmekte midir? İran'dan gelebilecek göç dalgasına karşı nasıl bir önlem alınması planlanmaktadır?

2. İran'dan sınır dışı edilmesi beklenen 2 milyon düzensiz göçmen içinde Türkiye'ye yönelebilecek grupların takibi nasıl yapılacaktır?

3. Söz konusu göçmenlerin Türkiye sınırına ulaşmadan durdurulması için alınan sınır güvenliği tedbirleri nelerdir?

4. Sınır bölgelerinde yer alan valilikler, güvenlik güçleri ve göç idaresi birimlerinin koordinasyonu nasıl sağlanacaktır?

5. Türkiye'nin üzerinde her geçen gün artan göç baskısının iç güvenlik açısından risk analizi yapılmış mıdır? Yapıldıysa hangi sonuçlara ulaşılmıştır?

6. İran ile sınır güvenliği ve göç krizi konularında işbirliği veya bilgi paylaşımı yapılmış mıdır? Yapılmadıysa yapılacak mıdır?

CHP’li Bakan Milli Savunma Bakanı’na sordu:

1. Söz konusu gelişme titizlikle takip edilmekte midir? Türkiye-İran sınırında askerî güvenlik açısından alınan tedbirler nelerdir? Sınır güvenliği artırılacak mıdır?

2. Türkiye-İran sınırında muhtemel bir göçmen akını karşısında önleyici müdahale planı mevcut mudur?

3. İran'dan ülkemize yönelebilecek göç dalgasına karşı nasıl bir önlem alınması planlanmaktadır?

4. Türkiye-İran sınırındaki gözetleme sistemleri, drone ve diğer güvenlik teknolojilerinin yeterliliği konusunda bir değerlendirme yapılmış mıdır?

5. Sınıra yığılması muhtemel olan göçmenlerin engellenmesi için, askerî birlikler ne gibi eğitim ve hazırlık süreçlerinden geçmektedir?

6. Olası göç dalgası karşısında sınır karakolları ve askeri birliklerin desteklenmesi ve ikmal kapasitelerin artırılması düşünülmekte midir?

CHP’li Bakan Dışişleri Bakanı’na sordu:

1. İran'ın düzensiz göçmenleri sınır dışı etme kararına ilişkin diplomatik iletişim kurulmuş mudur? Kurulmuş ise hangi sonuçlara ulaşılmıştır? Diplomatik iletişim kurulmadıysa kurulacak mıdır?

2. İran'dan ülkemize yönelebilecek göç dalgasına karşı nasıl bir önlem alınması planlanmaktadır?

3. İran'dan sınır dışı edilmesi beklenen 2 milyon düzensiz göçmen içinde Türkiye'ye yönelebilecek kişi ve grupların takibi nasıl yapılacaktır?

4. Türkiye, İran ile göç krizi ve yönetimi konusunda ortak politika geliştirme sürecine dahil olacak mıdır?

5. İran'ın söz konusu kararının yaratacağı göç hareketinin Türkiye'ye etkilerini azaltmak amacıyla uluslararası düzeyde hangi girişimlerde bulunmayı planlıyorsunuz?

6. Türkiye-İran sınırındaki göçmen krizini önlemek için komşu ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği mekanizmaları devreye alınacak mıdır?

7. İran ile göçmen sorunları üzerine bir diplomatik müzakere veya ikili anlaşma yapılması düşünülmekte midir?