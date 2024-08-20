TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi ve CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye’de yaşanan ekonomik krizin derinleştiğini, yurttaşların kredi kartı ve bireysel kredi borçlarıyla boğuştuğunu ifade ederek önemli açıklamalarda bulundu.

"Borçlar pandemi döneminden daha ağır"

Bakırlıoğlu, Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin verilerine dayanarak, yurttaşların kredi kartı ve bireysel kredi borçlarının 2024’te dramatik bir şekilde arttığını belirtti. Bakırlıoğlu, 2024 Haziran ayı itibarıyla borç nedeniyle icra takibine alınan vatandaş sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43 artarak 890 bin 595’e ulaştığını açıkladı. "Pandemi döneminden bile daha ağır bir tabloyla karşı karşıyayız" diyen Bakırlıoğlu, krizin etkilerini şu sözlerle dile getirdi: "2023 Haziran'da 623 bin 148 kişi borcu nedeniyle takibe alınmışken, bu rakam 2024 Haziran'da neredeyse 900 bine yükseldi."

"Çıkış yolu bulunamıyor"

Bakırlıoğlu, vatandaşların ekonomik kriz altında ezildiğini ve borçlarını borçla kapatarak günü kurtarmaya çalıştığını vurguladı. "Yüksek faiz oranlarına rağmen yurttaşlarımız enflasyon karşısında çaresiz kalarak çözümü kredi ve kredi kartlarında arıyor" dedi. Ayrıca, yılın ilk altı ayında 654 bin kişinin kredi kartı, 536 bin kişinin ise bireysel kredi borcunu ödeyemediği için icra takibine alındığını ifade etti. Borçların temerrüde düşmesi sonucu bankaların tahsil edemediği kredilerin 247 milyar liraya yükseldiğini ekleyen Bakırlıoğlu, kredi kartı borçlarında yüzde 83, batık kredi kartı borçlarında ise yüzde 152 oranında artış yaşandığını kaydetti.

"İsraf ekonomisinin faturası vatandaşa kesiliyor"

Bakırlıoğlu, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirerek, Saray’ın 2024 yılı için belirlenen 5,5 milyar TL’lik bütçeyi 7 ayda bitirdiğini, bu durumun israfın boyutlarını gözler önüne serdiğini belirtti. "Yurttaş; borçsuz nefes bile alamaz hale gelmiş durumda. Bu gidişle pandemi dönemini bile arayacağız" diyerek krizin derinleşeceğine dikkat çekti.