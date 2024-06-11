Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşanan fırtına ve dolu yağışı, tarım alanlarında ciddi zararlara neden oldu. Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, bölgedeki hasarları inceledikten sonra, tarım sigortalarının çiftçilere yeterli desteği sağlamadığını ve TARSİM'in (Tarım Sigortaları Havuzu) fiyatlandırmasının gerçek maliyetleri karşılamadığını belirtti.

Bakırlıoğlu, dolu ve fırtınadan zarar gören üzüm bağlarına ilişkin yaptığı açıklamada, TARSİM'in hasar tespiti sırasında rekolte güncellemesi yaptığı halde fiyatlandırmada aynı güncellemeyi yapmadığını ifade etti. Üzüm üreticilerinin zararlarını karşılayacak fiyatların gerçek maliyetleri karşılamadığını söyleyen Bakırlıoğlu, bölgedeki çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için acil önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Üreticiler ise TARSİM'in fiyatlarının gerçek maliyetleri yansıtmadığını, sigorta primlerinin ödenmesine rağmen yaşanan zararların karşılanmadığını dile getirdi. Dolayısıyla, çiftçilerin kredi ödemeleri ve borçlarının ertelenmesi durumunda bile, faizlerin sürekli artması nedeniyle daha fazla mağdur olduklarını belirttiler.

Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, yaşanan zararları tespit etmek üzere çalışmalarına başladı. Yaklaşık 20 bin dekar üzüm bağında hasar oluştuğu belirtilirken, çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için önlemler alınması talep ediliyor.