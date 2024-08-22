CHP Manisa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yönetmeliğe göre, üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazileri sezonluk olarak kiraya verilecek. Ancak Bakırlıoğlu, bu düzenlemeyi Türkiye’deki tarımsal krizin derinleştiği bir dönemde anlamsız bulduğunu ifade etti.

"Türk çiftçisi üretimden kopuyor"

Bakırlıoğlu, Türkiye genelinde çiftçilerin büyük zararlar yaşadığını ve Manisa’da icarla toprak işleyen üreticilerin tamamen iflas ettiğini belirtti. "Bu topraklar artık Türk çiftçisi tarafından işlenemiyor. Üreticiler borçlarını ödeyemiyor, tarlalarını, evlerini satmak zorunda kalıyorlar," dedi.

"Tarım arazileri kime kiralanacak?"

Yeni yönetmeliğin, zaten zor durumda olan çiftçileri daha da çıkmaza sürükleyeceğini vurgulayan Bakırlıoğlu, "Bu toprakları kime kiralayacaklar? Türkiye’de çiftçiler iflas ederken, yabancı çiftçiler mi gelecek bu toprakları işletecek?" diye sordu. Ayrıca, çiftçilerin maliyetlerinin düşürülmesi ve borçlarının yapılandırılması gerektiğini belirtti.