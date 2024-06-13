Çeri'nin belediye binasındaki ziyareti sırasında belediye başkanının sekreteri ile yaşadığı sözlü tartışma güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle arbedeye dönüştü. Olay sırasında bir güvenlik görevlisi tarafından yumruklandığı iddia edilen Hüseyin Çeri, polis çağırma tehdidinde bulunarak belediye binasından çıkarıldı.

Yaşananların ardından Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Hüseyin Çeri'yi telefonla arayarak makamına davet etti.

İkilinin gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Dursun Mirza, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Hüseyin Çeri arkadaşımız ziyaretimize geldi. Nazik ziyareti için kendisine teşekkür ederim" ifadelerine yer verildi.