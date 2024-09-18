CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'yi ziyaret ederek, son beş ayda gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi aldı. Ziyarette CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve ilçe yönetimi de yer aldı. Başkan Eşki, Bornova’da hayata geçirilen projeleri anlatırken, Başarır, belediyenin kısa sürede büyük işler başardığını vurguladı.

"Sorunları çözmek için büyük adımlar atıyoruz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yoğun tempoda çalıştıklarını belirterek, "Amacımız belediyenin gücünü vatandaşlarımıza göstermek. Sabah erken saatlerde sahada olup, Bornova’nın sorunlarını çözmek için büyük adımlar atıyoruz. Özellikle kamulaştırma gerektiren kronik problemleri yakında tamamen çözeceğiz," dedi.

9 Kent Market’ten 7’si açıldı, Moto Kurye Parkı hizmete girdi

Başkan Eşki, Bornova’da yapılan projelerden bahsederek, "9 Kent Market'ten 7'sini açtık, kalan ikisini yakında açacağız. Ayrıca, Türkiye'nin ilk Moto Kurye Parkı'nı Bornova'da hizmete sunduk. İzmir’e değer katacak birçok tematik park projemiz de hayata geçiyor," diye konuştu. Ayrıca geniş kapsamlı bir asfaltlama çalışması ile altyapı sorunlarını çözmekte olduklarını belirtti.

İzmir’in yeni prestij sahnesi

Başkan Eşki, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi’nin İzmir’in ihtiyaç duyduğu prestij sahneye dönüşeceğini ifade ederek, "Burası hem klasik tiyatro hem de modern sanatlar için önemli bir merkez olacak. Türkiye’nin ilk çağdaş sanatlar müzesini de Bornova’da kurmayı planlıyoruz," dedi.

Sorumluluk alanının dışında da aktif hizmetler

Eşki, sadece belediye sorumluluğunda olmayan birçok alanda da hizmet verdiklerini belirterek, “Sarnıç’ta bir cami temeli attık, Pınarbaşı’nda karakol yapılması için bina verdik. Eğitime destek kapsamında birçok okulun boya-badana işlerini üstlendik ve sağlık ocağı açılışlarına öncülük ettik," diye ekledi.

Ali Mahir Başarır: "CHP’li Belediyeler büyük sınav veriyor"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Bornova’da belediyenin yaptığı çalışmaların takdire şayan olduğunu belirterek, “Merkezi hükümetin yapması gereken işleri belediyelerimiz üstleniyor. Ailelerin geçim sıkıntısı yaşadığı bu dönemde belediyelerimiz çok önemli bir görev üstleniyor,” dedi.

CHP’li belediyelere yönelik baskılar artıyor

Başarır, CHP’li belediyelere yönelik baskılara da değinerek, “Belediyelerimiz büyük bir baskı altında. İktidar belediyelerine borç affı uygulanırken, CHP’li belediyeler hemen cezalandırılıyor. Ancak bu zor günler geçecek ve tüm belediyelere adil bir yönetim gelecek,” dedi.

İzmir’e yakışan başarı

Başarır, İzmir’de CHP’nin gösterdiği başarıya vurgu yaparak, “İzmir’de iki ilçe dışında tüm belediyeleri kazandık. İzmir, genç ve kadın belediye başkanlarıyla örnek bir il. İzmir’i asla bırakmayacağız ve güzel günler göreceğiz,” ifadelerini kullandı.