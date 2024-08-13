CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Edirne, Niğde, Bartın, Silivri ve Ankara Altındağ’daki köpek katliamlarını Meclis gündemine taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan ve AK Partili, MHP’li vekillerin oylarıyla Mecliste onaylanan “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne değinen Başarır, “Meclis tutanaklarına bakın, AKP Grup Başkan Vekilinin bu yasayla ilgili yaptığı yoruma bakın, bir de çuvallar içerisindeki ya da toprağın altına yarım bir şekilde gömülmüş o köpeklerin ölülerine, kanlı görüntüleri bir bakın ve yargılayın. Bunu belediyeler yapıyorsa da yargılayın, yurttaşlar yapıyorsa da yargılayın. Bu bir suçtur” dedi.

Geçen hafta AK Partili Niğde Belediyesinin geçici hayvan bakımevindeki onlarca köpeğin katledildiği ortaya çıktı. Ankara’da Altındağ Belediyesine ait barınağın çevresinde çok sayıda köpek işkenceyle öldürülmüş hâlde bulundu. 11 Ağustos pazar günü Silivri’de bir anne köpek ile iki yavrusu ölü bulunurken, dün Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde belediyeye ait depolama alanına çuvallar içinde bırakılmış 15 ölü köpek bulundu.

Bugün Ankara’nın yine Altındağ ilçesinde Umut Ünal’ın (36), sokakta yavruyken bulup işyerinin yanındaki kulübede büyüttüğü yedi köpekten beşi kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü.

25 Temmuz’da ise Bartın’da sokakta yaşayan bir köpeğin başından defalarca silahla vurulduğu ortaya çıktı. Seda Kaya tarafından tedavi ettirilen köpeğin bir ampute edilirken diğer gözünün ise sadece ışığı seçebildiği belirtildi.

"Mecliste algı operasyonu oldu ve bu yasa geçti"

Sokakta yaşayan hayvanlara, özellikle de köpeklere “ötanazi” (öldürme) tartışmalarıyla tepkilere neden olan 17 maddelik “Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin onaylanmasından sonra köpek katliamları artarken, CHP'li Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Yasanın uygulanamayacağını vurgulayan ve köpekleri öldürenlerin yargılanması için çağrı yapan Başarır, “Bir iktidar partisi düşünün; daha yasayı çıkarmadan sokak hayvanlarına karşı, toplumun büyük çoğunluğuna karşı bir algı yarattı, onları bir canavar gibi gösterdi. Mecliste inanılmaz bir algı operasyonu oldu ve bu yasa geçti. Ondan sonra hayvanlar katledilmeye başladı. Bunun sorumlusu AKP'dir. Buradan savcılara seslenmek istiyorum; Altındağ'da, Silivri'de ve Türkiye'nin birçok yerinde bu görüntülere karşı soruşturma açın, bu sizin insanlık göreviniz. Meclis tutanaklarına bakın, AKP Grup Başkan Vekilinin bu yasayla ilgili yaptığı yoruma bakın, bir de çuvallar içerisindeki ya da toprağın altına yarım bir şekilde gömülmüş o köpeklerin ölülerine, kanlı görüntüleri bir bakın ve yargılayın. Bunu belediyeler yapıyorsa da yargılayın, yurttaşlar yapıyorsa da yargılayın. Bu bir suçtur. Bir kez daha söylüyorum, bu yasa uygulanamaz, uygulanmamalı ve bunun sorumluları hesap vermeli” diye konuştu.

“Yurttaşımızı serbest bırakın”

Başarır, İzmir'de bir vatandaşın Youtube kanalında verdiği röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanmasına ilişkin, “Eleştirilerine katılmadığımız yönler de olabilir; ama her ağır eleştiriyi tutuklarsak nereye varırız? Bu hukuk garabetine son verin ve İzmir'de tutuklanan yurttaşımızı serbest bırakın. Çünkü suçun unsurları oluşmamıştır. Tutuklanmayı gerektiren bir eylem yoktur. En kötü ihtimal ile tutuksuz yargılayabilirsiniz” dedi.

Meclise Can Atalay çağrısı

TBMM Genel Kurulunun cuma günü olağanüstü toplantıya çağrılmasıyla ilgili de konuşan Başarır, “Hatay halkının, milli iradenin gaspı, bir şans veriyoruz, düzeltilmesini istiyoruz. Anayasa Mahkemesi, Can Atalay'ın üç kez milletvekili olduğuna dair karar verdi. Gelin, bu rezaleti cuma günü düzeltelim, hakkını teslim edelim. Anayasa Mahkemesi’nin, Anayasa'nın bir kenara bırakılmışlığına son verelim. Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu'nda olduğu gibi gelin bu kararı okuyun ve TBMM olarak diyelim ki, 'Can Atalay milletvekilidir, Hatay'ın milletvekilidir, seçilmiş milletvekilidir, Yargıtay büyük bir suç işlemiştir. Hem TBMM'ye hem, yargıya bir darbe girişiminde bulunmuştur' diyelim. Bu kötü durumu, hukuksuz durumu, Anayasa'ya aykırı durumu hep beraber çözelim, son verelim” dedi.