CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Gediz Nehri'ne dökülen biyogaz atıklarının, bölgedeki ekosistemi yok ettiğini belirterek, binlerce canlının öldüğünü açıkladı. Başevirgen, nehir boyunca yaptığı incelemelerde "Gediz boyu simsiyah. Her yerde canlıların öldüğüne şahit olduk. Eskiden tarlalar Gediz'den sulanır, insanlar nehirde serinlerdi. Şimdi ise kokudan durulmaz hale gelmiş durumda" dedi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Sinirli ve İzzettin Mahalleleri'nden geçen Gediz Nehri'ne biyogaz tesisi atıklarının dökülmesi, nehirde büyük bir kirlilik yaratırken, balık ve diğer su canlılarının toplu ölümlerine yol açtı. Milletvekili Başevirgen, bu duruma dikkat çekmek amacıyla bölgeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Atıklar Tarım Arazilerini de Tehdit Ediyor

Biyogaz atıklarının sadece nehirde değil, civardaki tarım arazilerinde de tehlike yarattığını ifade eden Ali Doğru, "Firma, atıkları hem Gediz Nehri'ne hem de tarlalara döküyor. Eskiden suyumuz içilebilirdi, şimdi ise atıklardan dolayı vatandaşların 5 yıl boyunca mahsul ekme şansı kalmadı" şeklinde konuştu.

İzmir Körfezi'ne Kadar Kirlilik Ulaşacak

Başevirgen, Gediz Nehri'ne dökülen biyogaz atıklarının sadece nehirle sınırlı kalmadığını, İzmir Körfezi'ne kadar taşınabileceğini belirterek, "Bu durum sadece balıkları değil, kaplumbağalar gibi diğer su canlılarını da etkiliyor. Hatta bu ölü canlılarla beslenen kuşlar bile tehlike altında" dedi. Çiftçilerin ise bu atıklarla nehirden sulama yapamaz hale geldiğini, tarlaların kuruduğunu vurguladı.

Gediz’in Geçmişi ve Bugünü

Eskiden Gediz Nehri'nin hem tarımsal sulama için hem de vatandaşların yüzmek için kullandığı bir kaynak olduğunu hatırlatan Başevirgen, firmanın aylardır atık dökmesi nedeniyle bu durumun artık imkansız hale geldiğini belirtti. Bölgedeki yaşlı vatandaşlar da Gediz Nehri'nin bu kadar kirli hale geldiğini hiç görmediklerini ifade ederek, geçmişte suyun içilebildiğini dile getirdi.

Tarlalarda Yetişen Ürünler Ülke Geneline Yayılıyor

Gediz Nehri'ndeki kirliliğin, bölgedeki tarım ürünlerini de etkilediğini söyleyen Başevirgen, "Bu sorun sadece Gediz’i değil, Türkiye’nin her yerini etkiliyor. Burada yetişen sebze ve meyveler, İstanbul dahil birçok büyük şehre gönderiliyor. Bu kirlilik tüm ülkeyi tehdit ediyor" dedi.