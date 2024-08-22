CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen, Manisa'nın en önemli ihraç ürünlerinden biri olan Sultaniye Üzümü hasadının başladığını ve üreticilerin büyük bir belirsizlik içinde olduğunu dile getirdi. Başevirgen, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kuru üzüm için taban alım fiyatını açıklamaması durumunda, üreticilerin ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalacağını ve tüccara mahkum olacaklarını ifade etti.

Üzüm üreticileri TMO’dan fiyat bekliyor

Manisa'nın tarımsal ekonomisinin bel kemiği olan Sultaniye Üzüm hasadı başladı. Ancak üreticiler, Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) henüz bir taban fiyat açıklaması gelmediği için büyük bir belirsizlik içinde. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, bu durumu eleştirerek, "Üzüm fiyatları bir an önce ve üreticinin emeğini karşılayacak, onları zor durumda bırakmayacak şekilde açıklanmalıdır" dedi.

"TARİŞ fiyatını açıkladı, TMO neyi bekliyor?"

TARİŞ, 7 numara Çekirdeksiz Sultani Kuru Üzüm fiyatını 100 TL olarak açıklayıp alımlara başladı. Ancak Başevirgen, bu alımların sadece TARİŞ'e üye olan üreticiler için geçerli olduğunu ve bu durumun üreticilerin büyük kısmını kapsamadığını belirtti. "TMO, fiyat açıklamazsa üreticiler tüccara mahkum olur ve ürünlerini zararına satmak zorunda kalır" diye ekledi.

"Rekolte düşük, üretici zor durumda"

Geçen yıl yaşanan mildiyö hastalığı ve dolu afetleri nedeniyle kuru üzüm rekoltesi 200 bin ton civarına düştü. Başevirgen, 12 dönümlük bir bağdan yalnızca 2 ton kuru üzüm elde edilebildiğini belirterek, artan maliyetler ve biriken borçlar nedeniyle üreticilerin bu yıl çok zorlandığını söyledi. "Diğer tarımsal ürünler için taban fiyat açıklanırken, kuru üzümde neden gecikme yaşandığını anlamış değiliz" dedi.

"En az 120 lira fiyat belirleyin"

Başevirgen, TMO'nun alım fiyatını açıklamayarak veya geç açıklayarak üreticiyi zor durumda bıraktığını ifade etti. "Geçen yıl 300 bin ton civarındaki rekoltenin bu yıl 200 bin tona düşmesi nedeniyle, üreticilerin maliyetlerini karşılamaları, borçlarını ödemeleri ve önümüzdeki sezon için hazırlık yapmaları gerekiyor. TMO’nun en kısa sürede 7 numara kuru üzüm için en az 120 lira fiyat açıklaması gerekiyor" diyerek, TMO'ya çağrıda bulundu.