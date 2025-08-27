Efeler Belediye Başkanı ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Anıl Yetişkin, CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı ve ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Yenipazar’da partililerle bir araya geldi. Ziyarette birlik ve dayanışma mesajı veren Yetişkin, “Birlikte çalışarak hem partimize hem de şehrimize güç katıyoruz” dedi.

Buluşmanın ardından Yenipazar semt pazarını ziyaret eden Başkan Yetişkin, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi. Esnafın sorunlarını yerinde öğrenen Yetişkin, halkın günlük yaşamına dokunan samimi tavırlarıyla dikkat çekti. Başkan Yetişkin, “Biz her zaman halkımızın yanındayız. Nerede bir ihtiyaç, nerede bir beklenti varsa, orada olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Son dönemde Yenipazar’da yaşanan siyasi gelişmelerin ardından CHP’li belediye başkanlarının gerçekleştirdiği bu ziyaret, yurttaşlar tarafından moral verici bir adım olarak değerlendirildi. Yenipazarlılar, Başkan Yetişkin ve beraberindeki belediye başkanlarına yoğun ilgi gösterdi.

Kent genelinde yürüttüğü hizmetlerin yanı sıra, toplumsal birlik ve beraberliğe verdiği önemle öne çıkan Anıl Yetişkin, CHP’li belediyelerin dayanışma içinde hareket etmeye devam edeceğini vurguladı. “Bizim gücümüz, halkımızla kurduğumuz bağ ve belediyelerimizin omuz omuza verdiği dayanışmadır. Bu güç, Aydın’ın her köşesinde hissedilmeye devam edecek” diyerek sözlerini tamamladı.