Konak Belediyesi zabıta ekipleri, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’ni gerekçe göstererek tiyatrolara para cezası kesti ve binaları mühürledi. Tiyatro salonlarında yapılan prova ve atölye çalışmalarının “eğitim faaliyeti” olarak değerlendirilmesi kararın dayanağı oldu.

İzmir Tiyatroları Derneği yaptığı açıklamada, tiyatrolarda oyunculara verilen provaların hiçbir şekilde kurs ya da sertifika eğitimi olmadığını vurgulayarak, “Şüphe üzerine, ihtar vermeden tiyatroların kapatılması endişe vericidir. Bu süreçte tüm tiyatro emekçilerinin yanında olacağız” ifadelerini kullandı.

“Biz oyun hazırlıyoruz, ders vermiyoruz”

Han Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve İzmir Tiyatroları Derneği Başkanı Rüçhan Gürel, yapılan işlemin hukuksuz olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Biz bir tiyatroyuz. Oyuna hazırlanıyoruz, mizansen, prova, akış çalışmaları yapıyoruz. Bunu eğitim olarak görüyorlar. Bu yaklaşım tiyatroların varlığını tehdit ediyor.”

“Bir nevi operasyon yapılıyor”

CİMER’e yapılan şikâyetlerin benzer ifadeler taşıdığını dile getiren Gürel, tiyatroların sistemli biçimde hedef alındığını öne sürdü:

“Tiyatro oyuncusunu tiyatrocular yetiştirir. Güzel sanatlarla ilgili karar merci Kültür Bakanlığı olmalı. Ama bizi Milli Eğitim Bakanlığı kapsamına sokmaya çalışıyorlar. Bu durum tüm özel tiyatrolar için bir operasyon havası taşıyor.”

550 bin liralık para cezası

Mühürleme işlemleriyle birlikte bazı tiyatrolara yüz binlerce lira para cezası da kesildiğini kaydeden Gürel, “Avrupa’da tiyatrolar devlet tarafından desteklenirken bizde cezalarla köşeye sıkıştırılıyoruz. 550 bin lira ceza kestiler. Biz kamu hizmeti yapıyoruz, kimse tiyatrodan para kazanmıyor” dedi.

“Babamın anısına saygısızlık olur”

Ünlü oyuncu ve seslendirme sanatçısı Ünal Gürel’in oğlu olan Rüçhan Gürel, tiyatrosunun mühürlenmesine duygusal sözlerle tepki gösterdi:

“Bana ‘Milli Eğitim’e bağlanın’ diyorlar. Böyle olursa sahnemizde oyun oynayamayacağız, salonumuzu kiraya veremeyeceğiz. Bunu kabul edersem babam mezarından kalkar. Bütün birikimimi bu tiyatroya harcadım. Bu sadece Han Tiyatrosu’nun değil, bütün tiyatroların meselesidir. Açtığımız dava emsal niteliği taşıyacak.”