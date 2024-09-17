CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, doğal gaz zammından sonra halkın kömüre ve oduna yöneldiğini, ancak bu ürünlerin fiyatlarının da hızla yükselmesiyle vatandaşların ısınmanın bir lüks haline geldiğini dile getirdi.

Kış öncesi yakacak fiyatlarında zam

Yaklaşan kış ayları öncesinde, yakıt fiyatlarındaki hızlı artışlar Türkiye'de milyonlarca vatandaşı kara kara düşündürüyor. CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, doğal gazın ardından kömür, odun ve soba fiyatlarına da yüksek zamlar geldiğini, bu durumun dar gelirli vatandaşlar için büyük bir yük oluşturduğunu ifade etti.

"Artan kömür fiyatları vatandaşı zorluyor"

Başevrigen, yaptığı açıklamada, kömür fiyatlarının geçen yılki fiyatlara göre yüzde 44 oranında arttığını belirtti. “Geçen yıl yerli kömürün ton fiyatı 4 bin 500 lira iken, bu yıl 6 bin 500 liraya çıktı. Kömürü torba ile almak zorunda kalan vatandaşlar, geçen yıl 130 lira ödedikleri bir torba kömür için bu yıl en az 160 lira ödüyorlar. Ancak esnafa göre bu fiyat bile sürdürülebilir değil ve gelecek yıl dükkanlarını kapatma tehlikesiyle karşı karşıyalar” dedi.

"Soba fiyatları da el yakıyor"

Soba fiyatlarına da değinen Başevirgen, evlerde kullanılabilecek sobaların en düşük fiyatının 8 bin liradan başladığını ve lüks modellerin 25 bin liraya kadar çıktığını belirtti. Vatandaşların, artan kömür fiyatlarına rağmen ısınabilmek için alternatif çözümler aradığını, ancak soba ve odun fiyatlarının da katlanarak arttığını vurguladı.

Başevrigen, "Odunun ton fiyatı geçen yıl 3 bin lira iken bu yıl 6 bin liraya yükseldi. Geçen yıl çuval fiyatı 70 lirayken bu yıl en az 100 lira. Vatandaş, ısınmadan da tasarruf etmek zorunda kalacak" şeklinde konuştu.

"Isınma artık lüks hale geldi"

Başevirgen, doğal gaz zammı sonrası halkın soba ve odun gibi alternatif ısınma yollarına yöneldiğini, ancak artan fiyatların bu seçenekleri de ulaşılmaz kıldığını ifade etti. Türkiye'deki kötü ekonomik politikalar nedeniyle halkın temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirten Başevirgen, "Artan gıda ve barınma maliyetleri yetmezmiş gibi, ısınmak da artık bir lüks haline geldi" diyerek sözlerinş noktaladı.