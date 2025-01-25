Afyonkarahisar Belediyesi’nin içkili mekanlar için belirlediği 'içkili yer bölgesi' kararı mahkeme tarafından durduruldu. Karar, belediye meclisinin aldığı kararın hukuki eksiklikler ve prosedür hataları nedeniyle geçersiz sayılmasına yol açtı.

Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nin kararı

Geçtiğimiz Kasım ayında, Afyonkarahisar Belediye Meclisi, çoğunluğu CHP'li üyeler tarafından, şehirdeki belirli bölgelere alkollü mekan ruhsatı verilmesini içeren bir karar aldı. Bu karara göre, belediye tarafından belirlenen bölgelerdeki iş yerlerine alkollü içki ruhsatları verilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak, kararın ardından AK Partili belediye meclis üyeleri, yasal olmayan gerekçelerle kararı mahkemeye taşıdı.

Mahkeme kararı ve gerekçeler

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi, yapılan itirazı kabul ederek, belediye meclisinin kararını yürütmeyi durdurdu. Mahkemenin kararında, özellikle mülki idare amirinin görüşünün sadece bir işletme için alındığı, ancak bu görüşün tüm bölge için alınmadan karar verildiği vurgulandı. Ayrıca, içkili yer bölgesi olarak belirlenen alanların sınırlarının açıkça belirtilmediği, krokilerin tasdik edilmediği ve bunun hukuki belirsizliğe yol açtığı ifade edildi. Mahkeme, kararın belediyenin asli kamu hizmetlerine aykırı olduğuna ve gelir kaybını engellemeye yönelik bir amaç taşıdığına da dikkat çekti.