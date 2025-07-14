Tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine başkan vekili seçilen Ahmet Şahin’in de tutuklanmasının ardından yapılan yeni belediye başkan vekili seçimini CHP’li Hakan Çebi kazandı.

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün yerine başkan vekili seçilen ancak kendisi de benzeri bir operasyonla tutuklanan Ahmet Şahin’in yerine başkan vekili seçimi bugün yapıldı. Belediyenin meclis salonunda yapılan seçimi CHP’li Ayşe Banu Eraslan yönetti.

Seçimi AK Partili ve CHP’li il yöneticileri ile CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da izledi. Cumhur İttifakı’nın adayı AK Partili Mustafa Yazıcı oldu. CHP ise Hakan Çebi’yi aday gösterdi. Oylama sırasında, AK Parti-MHP örgütünün izleyici olarak bulunduğu alanın önünde basınnın yer alması üzerine tartışma yaşandı. Meclis üyelerinin de olaya dahil olmasıyla AK Parti-MHP il ve ilçe yöneticilerinin önündeki kameraların bir kısmı kaldırıldı.

İki ay dolmadan bir başkan, iki başkanvekili

İlk iki turda da adaylar üçte ikilik çoğunluğu sağlayamadı. Yapılan ilk iki turda Hakan Çebi 21 oy aldı. 3’üncü turda ise 20 oy alan Çebi, yeni başkan vekili seçildi. Mustafa Yazıcı ilk turda 14, ikinci ve son turda bir oyun geçersiz sayılmasıyla 13 oy aldı. Bu sonuçla birlikte Büyükçekmece’de yaşayan yurttaşlar, 5 Haziran’da Akgün’ün görevden alınmasının ardından 2 ay olmadan ilçelerinde ikinci belediye başkan vekilini gördü.

"Halkın iradesine sonuna kadar sahip çıkmaya kararlıyız"

Hakan Çebi, Hasan Akgün’ün haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklandığına vurgu yaparak şunları söyledi:

“Bu uygulamanın sadece CHP’li belediyelere yönelik olarak yapılması da düşündürücüdür. Ne olursa olsun demokrasi ve hukuk kuralları çerçevesinde halkın iradesine sonuna kadar sahip çıkmaya kararlıyız. Yaşadığımız bu tablo sadece kişiler üzerinden değil, doğrudan halkın iradesi yapılmış olan bir müdahaledir. Bizler her şartta hukuka olan inancımızı korumaya, adaletin er ya da geç bir gün mutlaka tecelli edeceğine yürekten inanmaya devam edeceğiz. İşte tam bu inançla Başkanımız Hasan Akgün’ün bu kente kazandırdığı değerlere sahip çıkacağız. Hizmetin temeli sevgidir anlayışını yaşatmak için bu emaneti bugünden itibaren devralmış bulunuyoruz. Bizler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu, 7 kez Büyükçekmece halkının oylarıyla seçilmiş Belediye Başkanımız Sayın Hasan Akgün başta olmak üzere bu süreçte tutuklanan, halkına hizmetten yoksun bırakılan tüm belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin, belediye başkan yardımcılarımızın ve değerli bürokratlarımızın yol arkadaşları olarak en kısa sürede görevlerine döneceğine inanacak kutsal gördüğümüz emanetlerle sıkı sıkıya sahip çıkacağız.”