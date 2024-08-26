CHP Niğde Milletvekili ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Niğde’nin Çiftlik ilçesine bağlı Divarlı kasabasında patates üreticileriyle bir araya geldi. Üreticilerin artan maliyetler ve düşük ürün fiyatlarıyla ilgili endişelerini dinleyen Gürer, tarım politikalarındaki eksiklikleri vurgulayarak iktidarı uyardı.

Patates üreticilerinin zor durumu

Divarlı kasabasında patates üreticileri, artan girdi maliyetleri ve düşen ürün fiyatları nedeniyle zor günler geçiriyor. Üreticiler, saatte 400 liraya patates suladıklarını, ancak buna rağmen ürünlerini düşük fiyatlarla satmak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Gürer, bu durumun tarım politikalarındaki plansızlık ve öngörü eksikliğinden kaynaklandığını ifade etti. "Elektriğe yüzde 38 zam yapıldı, tarladaki suyun fiyatı da artıyor. Bu durumda üretici nasıl ayakta kalacak?" diye sordu.

Buğday fiyatları üreticiyi zorluyor

Ömer Fethi Gürer, buğday alım fiyatlarındaki yüzde 12’lik artışa dikkat çekerek, "TÜİK’e göre girdi maliyetleri yüzde 52 artmışken, yüzde 12’lik artış üreticiyi isyan ettiriyor. Küçük ölçekli üreticiler, ürünlerini satarken zarar ediyor. Ekim ayında buğday fiyatlarının artacağı tahmin ediliyor, ancak bu durumda kazanan sadece aracılar olacak, üreticiler kaybedecek" dedi.

Gıda erişimi konusunda ciddi uyarılar

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gıda erişimi konusunda ciddi uyarılarda bulundu. Gürer, "Çok güzel evler yapabilirsiniz ama gıdaya erişemezseniz duvarları kemirecek haliniz yok. Pandemi döneminde bunu yaşadık, bundan sonra daha da kritik bir süreç var. Siyasi iktidar bu durumu görmeli ve gerekli önlemleri almalı" diye aktardı.

Ömer Fethi Gürer, Türkiye’nin patates üretimindeki düşüşe de dikkat çekerek, "1999 yılında 6,5 milyon ton patates üreten bir ülkeydik. Şimdi ise 5,5 milyon tona düştü. Nüfusumuz arttı, ama patates üretimimiz azaldı. Tüketim alışkanlıklarımız değişti, bu da üretimi olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

Tarımda planlama eksikliği

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımda plansızlık ve öngörü eksikliğinin üreticiyi zora soktuğunu belirtti. Gürer, "Kamu kuruluşlarına bugünden alım talimatı verilmeli, aksi takdirde kışlık patates de yazlık patates gibi rezil olacak. Üretici zarar etmemeli, tüketici de uygun fiyatla ürüne erişebilmeli" diyerek çözüm önerilerinde bulundu.