CHP Niğde Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, AK Parti hükümetinin tarım politikalarını sert bir dille eleştirdi. Gürer, hükümetin çiftçilerin ekim yapmadığı arazilere el koyup kiraya verme planının, tarım sektöründe yaşanan sorunları çözmekten uzak olduğunu ifade etti.

Plansız tarım politikaları eleştirisi

Gürer, AK Parti'nin tarımda plansız bir yönetim izlediğini belirterek, bu durumun ülke tarımını zora soktuğunu vurguladı. "Adalet ve Kalkınma Partisi dönemlerinde tarımda planlama düşünülmedi. Sonradan duvara toslayınca da planlama akıllarına geldi ve bununla ilgili düzenlemelere gidiyorlar" diye konuşan Gürer, hükümetin geç kalınmış politikalarla çözüm aradığını ifade etti.

Ekilmeyen arazilere devlet müdahalesi

Yeni düzenlemelere göre, iki yıl üst üste ekilmeyen arazilerin devlet tarafından sahibinden alınıp kiraya verileceğini belirten Gürer, bu uygulamanın çiftçiyi üretime teşvik etmek yerine, onların arazilerini ellerinden almak gibi yanlış bir yönteme başvurulduğunu söyledi. Gürer, "İl ve ilçelerde kurulacak arazi tespit komisyonları, ekilmeyen arazileri saptayacaklar. Mal sahibine kira bedeli ödenerek, ekim yapacak müteşebbise bu alanlar verilecek" diyerek uygulamanın detaylarını paylaştı.

"Ürün tercihi devletin elinde"

Bu süreçte, hangi ürünlerin ekileceğine de devletin karar vereceğini ifade eden Gürer, bu uygulamanın çiftçilerin özgürce üretim yapmalarını engellediğini belirtti. Gürer, "Bu kira bedeli bankaya yatacak, karşılığında araziniz başkalarına kiraya verilecek. Tarımdaki açığı gidermek için bu yolla çözüm arıyorlar ama bu yöntem çiftçiyi zorlayacak" dedi.

Gürer, çiftçilerin neden ekim yapmadığının sorgulanması gerektiğini ve asıl sorunun bu olduğunu vurguladı. "Bu tarım arazisini neden arazi sahibi ekmiyor? Önemli olan, o arazinin sahibinin tarıma yeniden döndürülebilmesi" diyen Gürer, çiftçilerin üretime teşvik edilmesi gerektiğini savundu.

Tarım arazilerinin daralması

Türkiye'de tarım arazilerinin hızla daraldığına dikkat çeken Gürer, bu yeni düzenlemenin doğru bir çözüm olmadığını belirtti. "Türkiye'de 1980 yılında 28 milyon hektar tarım arazisi varken, bugün 23 milyon hektara kadar tarım arazilerimiz daraldı" diyerek, tarım alanlarının kaybedilmesinin büyük bir sorun olduğunu ifade etti.

Gürer, Resmî Gazete’de yayınlanan yeni yönetmelikle birlikte 1 Eylül ile 31 Ağustos tarihleri arasında bu işlemin gerçekleşeceğini belirtti. "Ortaya çıkan sonucu birlikte izleyeceğiz" diyen Gürer, sürecin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguladı.