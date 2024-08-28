### CHP'li Gürer Niğde'de Ekonomik Sorunları Dinledi

**CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ilçe, kasaba ve köy ziyaretlerinde halkın sorunlarını dinleyerek ekonomik sıkıntılara dikkat çekti. Gürer, "Çiftçiden esnafa, emekliden pazarcıya herkes zor durumda. İktidar yönetemiyor." dedi.**

Niğde genelinde yaptığı ziyaretlerle vatandaşlarla bir araya gelen CHP Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Bor, Ulukışla, Çamardı, Çiftlik ve Altunhisar ilçelerinde halkın sorunlarını yerinde dinledi. Gürer, ekonomik sıkıntıların her geçen gün arttığını vurguladı.

Her kesimden yurttaş sorun yaşıyor

Gürer, gezileri sırasında çiftçi, esnaf, emekli, pazarcı ve işsizlerle bir araya gelerek, yaşadıkları ekonomik zorlukları dinledi. "Bugün iktidarın yanlış politikaları nedeniyle her kesimden yurttaş aynı anda ekonomik sıkıntı ile mücadele ediyor." diyen Gürer, hükümetin sorunları yönetemediğini ifade etti.

Yerel yöneticilerle görüşüldü

Ziyaretleri sırasında Gürer'e, Ulukışla CHP İlçe Başkanı Hüseyin Toker, Altunhisar CHP İlçe Başkanı Mustafa Çetinkol, Çiftlik Belediye Başkanı Arif Çakıl, Çamardı İlçe Başkanı Tahir Tuncer ve Bor ilçesindeki parti yöneticileri eşlik etti. Gürer, bu ziyaretlerde yerel yöneticilerle de görüş alışverişinde bulundu.

Çiftçilerin borçları ertelensin

Çiftlik ilçesindeki konuşmasında Gürer, çiftçilerin bankalara olan borçlarının 2027 yılına kadar ertelenmesi ve faizlerinin silinmesi için kanun teklifi verdiğini belirtti. Ayrıca, yazlık patates üretimindeki sorunların kışlık patateste de yaşanmaması için devletin önlem alması gerektiğini ifade etti.

Maliyetler arttı gelirler azaldı

Gürer, ziyaret ettiği köylerde ve kasabalarda çiftçilerin düşük alım fiyatlarından ve artan maliyetlerden şikayetçi olduğunu vurguladı. Sulama suyuna ve elektriğe yapılan zamlar, nakliye ve işçilik maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle çiftçilerin zor durumda olduğunu belirtti. Gürer, "Çiftçide para olmaması esnafı da etkiliyor, ticaret daralmış durumda." dedi.

Vatandaş geçim mücadelesi veriyor

Gürer, emeklilerin maaş artışlarının yetersiz olduğunu ve geçinmekte zorlandıklarını dile getirdi. Üniversiteyi kazanan çocuklarını okula göndermekte zorlanan aileler olduğunu belirterek, pazarcıların da düşük alım gücü nedeniyle iş yapamadıklarını söyledi. "Ekonomik kriz ve düşük alım politikaları nedeniyle halk geçim mücadelesi veriyor." ifadelerini kullandı.

“Çiftçi ve esnaf isyanda”

Ziyaretlerinin sonunda Gürer, ekonomik krizin geniş kesimlerin hayatını olumsuz etkilediğini ve vatandaşların mevcut yönetime güveninin azaldığını belirtti. "İktidarın, çiftçinin, esnafın ve emeklinin sorunlarını çözmek yerine sınırlı bir mutlu azınlığı desteklediği bir dönemi yaşıyoruz." dedi.