CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, özellikle kırsal kesimde yaşayan vatandaşların mutfak tüpüne erişim sorunlarını çözmek için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir kanun teklifi sundu. Gürer, mutfak tüpü üzerindeki Katma Değer Vergisi'nin yüzde 1’e indirilmesini, Özel Tüketim Vergisi'nin ise tamamen kaldırılmasını istedi.

“Dar Gelirli Aileler Büyük Sıkıntı Yaşıyor”

Gürer, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların mutfak tüpüne bağımlı olduğunu vurgulayarak, artan fiyatların bu kesimlerin bütçelerine büyük bir yük getirdiğini söyledi. "Mutfak tüpü, doğalgaza ya da elektriğe erişimi olmayan yerlerde en temel enerji kaynağıdır. Ancak fiyatlar sürekli artıyor, bu da dar gelirli aileler için büyük bir sorun yaratıyor" diye konuştu.

Vergi İndirimi İle Temel İhtiyaçlar Karşılanabilir

Mutfak tüpü üzerindeki vergilerin düşürülmesi gerektiğini belirten Gürer, "KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi ve ÖTV’nin kaldırılması, dar gelirli vatandaşlarımızın bütçelerini rahatlatacaktır. Bu adım, özellikle kırsal bölgelerdeki vatandaşların hayatını kolaylaştıracak" dedi.

Enerjiye Erişim Kolaylaşmalı

Son olarak, Gürer, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların temel ihtiyaçlarına erişimlerinin zorlaştığını belirterek, "Vergi indirimleri ile bu vatandaşlarımızın enerjiye erişimi kolaylaştırılmalı. Bu sayede toplumun en kırılgan kesimlerine küçük de olsa bir destek sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.