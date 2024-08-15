TBMM kapandığı günden itibaren tüm mesaisini Aydın’da geçiren ve tek tek ilçeleri gezerek Aydın ve Aydınlıların sorunlarını gündeme getiren Aydın Milletvekili Evrim Karakoz; Efeler İlçesi Ovaeymir Mahallesi’nde Adliye binası yapılacağı söylenen araziye giderek burası aylardır atıl durumda sözde buraya adliye binası yapılacaktı ama orta da inşaat yok arazide bol bol ot var diyerek yetkililere sitem etti.

İktidar neden Aydınlılara verdiği sözü tutmuyor?

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz; “Aydın Adliye binasının fiziki şartlarının yetersizliği ve depreme dayanıksızlığı ortadayken hangi akıl ve vicdan yıllardır Aydın’da yeni bir adliye binası yapmaz? İktidar neden Aydınlılara verdiği sözleri tutmuyor? Aydın Adliye binasının durumu ortada. Bugünden sonra Aydın Adliye binasında meydana gelecek tüm kazalardan iktidar sorumludur” çıkışını yaptı.

Adliye Binası Projesi'nden tamamen vaz mı geçildi?

Yıllardır Aydın’da adalet sarayı yapacağını söyleyen AKP iktidarının kamu kaynaklarını verimli kullanmadığını, Aydın’a yatırım yapmadığını yapmaya kalksa da aynı burada olduğu gibi eline yüzüne bulaştırdığını hatırlatan CHP’li Karakoz; “buraya yapılacak adliye binasından neden vazgeçildi? Yeni bir adliye binası yapılacak mı yapılacaksa nereye yapılacak? Arazi üzerinde yapılan kazı çalışmalarına göre arazinin fay hattı üzerinde olduğu iddia edilmektedir. Adliye binasının yapılacağı yer olarak burayı kim ya da kimler seçti” dedi.