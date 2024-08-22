CHP’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndaki usulsüzlükleri ve eksiklikleri TBMM’ye taşıdı.

CHP'nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 10 Ağustos'ta hizmete giren Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndaki sorunları Meclis gündemine taşıdı. Adana Şakirpaşa Havalimanı’nın yolcu uçuşlarına kapatılmasıyla açılan bu havalimanında yaşanan aksaklıklar ve mali usulsüzlükler dikkat çekti.

Kamu kaynakları israf ediliyor

Karasu, havalimanında işletme sürecinde sözleşmeye aykırı yüksek maliyet ödemeleri yapıldığını, bu durumun kamu kaynaklarının israfına yol açtığını belirtti. Ayrıca, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)’nin üst düzey yetkililerinin de adının karıştığı iddialara dair bilgilerin kendilerine ulaştığını ifade etti. Karasu, havaalanında yaşanan güvenlik sorunları ve işçi ölümleri hakkında da bilgiler sundu. Açıklamalarında şu konulara dikkat çekti:

Havalimanında yap-işlet-devret modeliyle yapılan yatırımlarda, işletmeci firmanın ek krediler kullanmak zorunda kaldığı ve bu kredilerden DHMİ yetkililerinin komisyon aldığına dair iddialar var. Ayrıca, firma bu gecikmeler nedeniyle ceza almamış.

CİP Salonu’nda elektrik akımına kapılan bir işçi hayatını kaybetti. Havaalanının güvenlik sistemlerinin eksik olduğu ve patlayıcı tespit sistemlerinin kurulumunun yapılmadığı iddiaları mevcut.

Kritik sorulara cevap aranıyor

Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na yönelttiği soru önergesinde şu konulara açıklık getirilmesini talep etti:

· Havalimanının toplam maliyeti ve şirkete ödenen maliyeti önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle nedir? Başlangıçta belirlenen ve yasal sınır olan yüzde 20'lik maliyet artış oranı da dikkate alınarak şirkete ödenen maliyet ne kadardır?

· Havalimanı'nın işletme sürecinde sözleşmeye aykırı olarak yüksek miktarda ilave maliyet ödemesi yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne kadar yapılmıştır? İhale şartlarının bozulmasından, kamu kaynaklarının israfından kim ya da kimler sorumludur? Yaşanan gecikmeler nedeniyle ilgili firmaya hiç ceza kesilmiş midir? Kesilmiş ise ne kadardır? Kesilmediği iddiası doğru mudur?

· Bu süreçte DHMİ’de Hukuk Müşaviri ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Ayfer KARA ve Genel Müdür Yardımcısı Murat GÜL’ün herhangi bir dahli bulunmakta mıdır? KARA ve GÜL, ilgili firma ile havaalanının yapım sürecinde kaç kez, hangi konularda görüşmeler yapmışlardır?

· Adı geçen bürokratların, firmanın kullandığı ek krediden komisyon istediklerine ilişkin iddialar doğru mudur? Doğru ise bu konuda bakanlığınıza iletilen şikayetler var mıdır, var ise bu şikayetlere konu yaptığınız soruşturma bulunmakta mıdır? Var ise sonucu ne olmuştur?

· Adı sürekli yolsuzluk, usulsüzlüklerle anılan adı geçen bürokratlarla ilgili bakanlığınızda varsa açılan soruşturmalar nelerdir? Haklarında bugüne kadar açılan herhangi bir soruşturma yok ise bu bürokratlarının adlarının bu kadar usulsüzlükle ve yolsuzluk iddialarıyla anılmalarına rağmen hala yüksek makamlarda tutulmalarının gerekçeleri nelerdir?

· Havaalanının açılışının ardından yaşanan bagaj sorunun kaynağı nedir? Havaalanında EDS sisteminin çalışmaması nedeniyle güvenlik açığı oluştuğu iddiası doğru mudur? Güvenlik açığı olmasına rağmen havaalanına uçuşlar gerçekleştirildiği doğru mudur?

· Havaalanındaki güvenlik sisteminin kurulumunun gerçekleştirilmediği iddiası doğru mudur? Sistemin kurulumunu gerçekleştirecek firmanın teknik destek alamadığı bu nedenle farklı bir firmaya bu sistemin yaptırıldığı ve arızalar oluştuğu iddiası doğru mudur?

· THY Lounge yapımı esnasında, elektrik hatlarında topraklama olmadığı gerekçesiyle elektrik akımına kapılan bir işçinin ölümünden sorumlu olan kişi ya da kişiler kimlerdir? Bu kişiler hakkında bakanlığınız tarafından hangi yaptırımlar uygulanmıştır? İşçinin geride bıraktığı mağdur ailesi için bakanlığınızın yaptığı, yapacağı bir işlem var mıdır?