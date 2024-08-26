CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, hızlı yayılma riski taşıyan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından uluslararası acil durum ilan edilen maymun çiçeği (mpox) virüsünü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) gündemine taşıdı. Karasu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na sunduğu soru önergesinde, ulaşım ve taşımacılık alanlarında alınan önlemlerle ilgili sorular yöneltti.

Karasu, önergesinde maymun çiçeği virüsünün Türkiye’de henüz görülmemiş olmasına rağmen, yurt dışından gelen ziyaretçiler nedeniyle vatandaşlar arasında kaygıların arttığını belirtti. Dünya genelinde artan vakalara karşı ülkelerin tedbirler aldığına dikkat çeken Karasu, özellikle havaalanları ve diğer ulaşım noktalarında alınan önlemlerin önemine vurgu yaptı.

Karasu’nun sorduğu sorular

Salgına karşı ulaşım ve taşımacılık alanlarında bir eylem planı hazırlanmış mıdır? Eğer varsa içeriği nedir, yoksa bugüne kadar neden hazırlanmamıştır? Kara, hava, deniz ve demiryollarındaki ulaşım ve taşımacılık alanlarında vatandaşların kendilerini koruyabilmeleri için alınan önlemler nelerdir? Yurt içi ve yurt dışı uçuşlarda görev yapan personellerin sağlığı için yapılan bilgilendirmeler nelerdir? Alınan önlemler ve uyarılar hakkında ne tür çalışmalar yapılmıştır?