Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balçova Belediyesi Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Korcan Uçman, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, dünya genelinde süregelen savaşların yıkıcı etkilerini ve barışın insanlık için ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Uçman, Yannis Ritsos'un "Çocuğun gördüğü düştür barış" sözlerini paylaşarak, barışın gelecek nesiller için bir umut olduğunu belirtti.

Ortadoğu'da savaşın gölgesi ve insanlık dramı

Korcan Uçman, mesajında Ortadoğu'da süregelen savaşlara dikkat çekti ve bu savaşların masum insanlar üzerindeki yıkıcı etkilerini vurguladı. "Bugün Ortadoğu kan gölüne dönmüş durumda. Binlerce yıllık şehirler yok ediliyor, terör örgütleri vahşice işledikleri cinayetleri bütün dünyaya izletiyor. Suriye’de 500 binden fazla insan katledildi, 5 milyona yakın insan evini terkedip mülteci durumuna düştü. Savaşın gölgesinde neredeyse yok olan Suriye, emperyalizmin yağma düzeni tarafından paramparça hale getirildi. Irak, Yemen, Libya, Afganistan silahların gölgesinde savaş oyununun bir parçası haline getirildi. Bu coğrafyanın kaderi, savaşların kaderiyle birleştirildi" ifadelerini kullanan Uçman, savaşların insanlık için büyük bir tehdit olduğunu belirtti.

Türkiye'nin barışa olan ihtiyacı

Grup Sözcüsü Korcan Uçman, Türkiye’nin de bu zor dönemde barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Uçman, "Ölü bedenlerin sokak ortasında günlerce alınmayı beklediği, kent meydanlarının katliam meydanlarına çevrildiği, Gazze’de şehirlerin tuzla buz olduğu, genç yaşta hayatını kaybeden insanların tabutlarını taşımaktan yorulduğumuz bir yıl geçirdik. Artık bu kan dursun, barış gelsin" diyerek, savaşın toplum üzerindeki derin yaralarını dile getirdi. Uçman, savaşın egemen olduğu, barış isteyenlerin ise linç edildiği, hapsedildiği ve sürgün edildiği bir Türkiye manzarasının kabul edilemez olduğunu belirterek, barışın sağlanması için mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

Barış için mücadele ve CHP’nin tutumu

Balçova Belediyesi Meclis Üyesi ve Grup Sözcüsü Korcan Uçman, Türkiye’nin ihtiyacı olan barışın, hukukun üstünlüğüne, adalete, demokrasiye ve özgürlüğe dayalı olması gerektiğini belirtti. Uçman, "Türkiye’nin ihtiyacı, hukukun üstünlüğüne, adalete, demokrasiye ve özgürlüğe dayalı tam bir iç ve dış barıştır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ülkede ve bölgede barışın egemen olması için her türlü hukuki ve demokratik mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP olarak, her türlü hukuki ve demokratik mücadeleyi sürdürmeye kararlı olduklarını ifade eden Uçman, açıklamasını, "1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun!" sözleriyle sonlandırdı.