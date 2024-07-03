Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Afyonkarahisar’da kalp krizi geçirdi. İlk müdahale Afyonkarahisar’daki hastanede yapılırken, durumunun ciddiyeti nedeniyle Yıldız, Ankara’ya sevk edildi.

Durumunun iyi olduğu bildirildi

Ankara’da gerçekleştirilen tıbbi müdahalede, Yıldız’ın kalbine 3 adet stent takıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından Yıldız’ın taburcu edildiği ve durumunun iyi olduğu bildirildi. Yıldız, kısa bir süre dinlendikten sonra görevine devam edecek.

Hüseyin Yıldız kimdir?

Yıldız 2 Şubat 1967 tarihinde Süleyman ve Humar Yıldız çiftinin çocuğu olarak Bingöl'ün Kiğı ilçesinde doğdu. Didim'de yaşamaktadır ve lise mezunudur. Orta düzeyde İngilizce bilen Yıldız, evli ve bir çocuk babasıdır. Siyasi kariyerine 1985 yılında Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Gençlik Kollarında başladı. 1994 yılında SHP ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) birleşmesinden sonra siyasi kariyerine CHP'de devam etti. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde CHP Aydın milletvekili olarak meclise girdi.

2018 Türkiye genel seçimleri öncesinde 15 CHP'li milletvekili ile mecliste grup kurabilmesi için İYİ Parti'ye geçti. 10 Mayıs 2018 tarihinde yapılan açıklama ile Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döndü. Yıldız, 7 Haziran 2015 tarihinden beri CHP Aydın milletvekilidir.