CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, 2011 yılında başlayan Uşak Çevre Yolu inşaatının hâlâ tamamlanmamasını eleştirdi. 2025 yılına gelinmesine rağmen, yolun yalnızca 22.8 kilometresi bitirilirken, geriye kalan 7 kilometrelik kısmın hala inşa edilmediğine dikkat çeken Karaoba, bu gecikmenin Uşak’ın gelişimine zarar verdiğini belirtti.

"Uşak üvey evlat muamelesi görüyor"

Milletvekili Karaoba, çevre yolunun inşaatındaki yavaş ilerlemeye dikkat çekerek, "16 yılda 1.8 kilometre yol yapsalardı, bugün bu sıkıntıyı yaşamazdık" şeklinde konuştu. Uşak’ın uzun yıllardır çeşitli projelerde ihmal edildiğini savunan Karaoba, “Uşak, adeta üvey evlat muamelesi görüyor” ifadelerini kullandı.

Temel projeler tamamlanamadı

Karaoba, Uşak’ın kalkınması için hayati önem taşıyan projelerin hâlâ tamamlanmadığını vurguladı. Havalimanı açılışının yapılmadığını, çevre yolunun tamamlanmadığını ve yüksek hızlı trenin bitirilmediğini belirten Karaoba, "İktidarın Uşak’a karşı duyarsızlığını bir kez daha gözler önüne seriyor" dedi.

"Uşaklılar bu hizmeti hak ediyor"

Uşak’ın gelişmesi ve refahı için çevre yolu gibi temel projelerin bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade eden Karaoba, Uşaklıların bu hizmetleri hak ettiğini söyledi. Yetkililere seslenen Karaoba, "Uşak için bu projeleri bir an önce tamamlayın" diyerek, halkın beklentilerini dile getirdi.