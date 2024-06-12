CHP’li Polat yaptığı açıklamada şunları belirtti: “2019 yılında euro 6 TL iken Havalimanları için yapılan garanti ödeme tutarı 133 milyon euro olarak yatırıldı.”

2024 yılı için yıllık 1 milyon 317 bin giden yolcu garantisi verildiğine dikkat çeken Polat, ilk 5 ayda 548 bin giden yolcu garantisi verilen havalimanından sadece 11 bin yolcunun gerçekleştiğini ve bu dönem için yapılan garanti ödeme tutarının da 2 milyon 750 bin euro olduğunu söyledi.

İktidara defalarca yap işlet devret projelerinde kur garantilerinden vazgeçilerek bunun tekrar değerlendirilmesi ve TL bazında belirlenmesi gerektiğini hatırlatan Polat, bu konuda adım atmayan iktidarın yapılan sözde tasarruf tedbirlerinin de sadece göz boyamaktan ibaret kalacağını vurguladı.