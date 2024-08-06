CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın, 729 bin Suriyelinin adreslerinde bulunamadığına ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bakan, bu açıklamanın hükümetin göç yönetimindeki zafiyetlerini ortaya koyduğunu savundu.

"Açıklamalar bilgi eksikliğini gösteriyor"

Murat Bakan, Ali Yerlikaya’nın açıklamalarını eleştirerek, İçişleri Bakanı’nın önemli bir ulusal güvenlik meselesi olan sığınmacı konusundaki çaresizliğini ve bilgisizliğini gözler önüne serdiğini belirtti. Bakan, "Bu kadar kritik bir konuyla ilgili net ve detaylı bir bilgilendirme yapılmaması kabul edilemez" dedi.

CHP’den kapalı nüfus sayımı talebi

CHP’li Bakan, kapalı nüfus sayımı taleplerini yineleyerek, bu sayımın bir an önce gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Bakan, Avrupa Göç Paktı'na atıfta bulunarak, biyometrik verilerin toplanması ve yüz tanıma sistemlerine entegre edilmesi gerektiğini belirtti. "Bu 729 bin kişi nerede? Kaçı terörist, kaçı IŞİD’li, kaçı PKK’lı?" sorularını yönelten Bakan, kamuoyunun bu konularda bilgilendirilmesi gerektiğini savundu.

Murat Bakan, İçişleri Bakanlığı’nın düzenli göçmen tanımına da eleştirilerde bulundu. "Türkiye'deki göçmenlerin düzenli olmadığını ve bu kişilerin geri gönderilmesi gereken de-facto sığınmacılar olduğunu" ifade eden Bakan, hükümetin göçmen politikasının gerçekçi olmadığını öne sürdü.

"Hangi verileri gizliyorsunuz?"

CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, Yerlikaya'ya daha önce paylaşılmayan ya da gizlenen verilerin olup olmadığını sorarak, "Bu 729 bin kişi 4 milyon 437 bin düzenli göçmenin içinde mi, değil mi? Bu rakamlarla ilgili net bilgilere sahip değiliz" diyerek, şeffaflık çağrısında bulundu.