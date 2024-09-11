CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 15 Ağustos 2024 tarihinde yayımladığı taslak tebliğinde yer alan "katılma payı" düzenlemesine sert tepki gösterdi. Bu düzenlemeyle vergi mükelleflerine ait verilerin paylaşılmasının önünün açılacağını belirten Nalbantoğlu, "Satacak bir şey kalmayınca şimdi de mükelleflerin verilerini satacaklar" dedi. Taslak tebliğin, vergi ve kişisel bilgilerin güvenliği açısından ciddi riskler barındırdığına dikkat çeken Nalbantoğlu, "Gelir İdaresi Başkanlığı, bu düzenlemeyle neyi amaçlamaktadır? Mükelleflerin ticari sırlarının üçüncü kişilerle paylaşılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Vergi mahremiyeti tehlikede

Nalbantoğlu, Vergi Usul Kanunu'nun 5. maddesine atıfta bulunarak, vergi mahremiyetinin ihlal edilmesi durumunda mükelleflerin gizliliği ve güvenliğinin tehlikeye gireceğini belirtti. Kanun, mükelleflerin kişisel ve ticari bilgilerinin korunmasını öngörürken, taslak tebliğin bu ilkelere aykırı olduğunun altını çizdi.

"Mali müşavirler ve muhasebeciler itibarsızlaştırılıyor"

Taslak tebliğin, muhasebeci ve mali müşavirlerin mesleklerini de tehdit ettiğini savunan Nalbantoğlu, "Asıl veriyi oluşturan meslek mensupları değersizleştiriliyor. Yapay zeka yazılımlarının bu sisteme entegre edilmesi, meslek sahiplerinin iş kaybına yol açacak" dedi.