Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada, "Eski Türkiye yok, yokluk ve yoksulluk bitti" sözlerini kullanırken, aynı hafta aşırı yoksulluk sınırının altında kalan 3 milyon 509 bin haneye yapılan yardım süresinin yıl sonuna kadar uzatıldığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, asgari ücretin üçte birinin altında gelirle geçinen hanelere aylık 850 TL ile 1250 TL arasında değişen yardımlar verilmeye devam edecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ağustos ayında sona eren Türkiye Aile Destek Programı'nın süresinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla uzatıldığını ve yıl sonuna kadar devam edeceğini açıkladı.

Yarattıkları yoksulluğu onlar fark ettiriyorlar

CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir yandan yoksulluk ülkemizde bitti derken, diğer yandan aşırı yoksulluk altında yaşayan hanelere verilen desteği uzatmasını eleştirdi. Polat, "Erdoğan, yarattıkları yoksulluğun büyüklüğünü kendi onayıyla fark ettiriyor" dedi. Asgari ücretin üçte birinden az gelire sahip hanelere verilen desteğin, aylık yalnızca 850 TL ile 1250 TL arasında olduğunu vurguladı.

Elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyen haneler

1 Temmuz’da elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 38 zam ve 1 Ağustos’ta doğalgaza gelen yüzde 38 zam sonrası, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemeyen hanelerin sayısındaki artışa dikkat çekti. Polat, şu an 3 milyon 658 bin hanenin elektrik, 600 bin hanenin ise doğalgaz faturasını ödeyemediğini belirterek, "Sonbahar ve kış aylarında bu rakamlar daha da artacak" uyarısında bulundu.

AK Parti yoksulluğu bitirmiyor, yönetiyor

Mahir Polat, derin yoksulluk içinde yaşayan vatandaşların büyük bir kısmının sosyal güvencesiz olduğunu ve Genel Sağlık Sigortası primlerini ödeyemediklerini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın raporlarına göre, sosyal güvencesi olmayan 9 milyon 444 bin kişinin primlerini karşılayamadığına dikkat çekti. Polat, mevcut iktidarın yoksulluğu bitirmek yerine yönetmeyi tercih ettiğini ifade etti ve "Bu tabloyu değiştirmek için seçim şart" dedi.