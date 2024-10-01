CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, lenfoma hastası Cem Şahin’in, kök hücre nakli için uygun donör bulunmasına rağmen, bağışçının son anda vazgeçmesi nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Sağlık Bakanlığı’na soru önergesi verdi. Kılıç, TBMM gündemine taşıdığı olayda, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nun soruşturma başlatıldığını ve incelemelerin sürdüğünü açıkladığını belirtti.

Bağışçısının vazgeçmesi hayatı kararttı

Cem Şahin, lenfoma hastalığı nedeniyle kök hücre nakli bekleyen binlerce hasta arasındaydı. Türkök tarafından yapılan tüm işlemler sonrası bir bağışçı bulunmuş ve Cem Şahin umutla nakil tarihini bekliyordu. Ancak bağışçı, son anda nakilden vazgeçti ve Şahin’e kök hücre nakli yapılamadı. Bu olayın ardından Cem Şahin hayatını kaybetti. Ailesi, yaşanan sürecin eksikliklerle dolu olduğunu belirterek, Türkök, hastane ve donörü Cem Şahin’in ölümünden sorumlu tuttu.

Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı

Sevda Erdan Kılıç, Cem Şahin’in ölümüne ilişkin Sağlık Bakanlığı’na soru önergesi vererek, olayın tüm yönleriyle araştırılmasını talep etti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, konuya dair bir soruşturmanın başlatıldığını ve incelemelerin devam ettiğini açıkladı. Ancak Kılıç, temmuz ayında gerçekleşen bu trajik olayın ardından hala soruşturmanın tamamlanmamış olmasını eleştirerek, incelemenin bir an önce bitirilmesi ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

"Eksiklikler gözler önüne serildi"

Kılıç, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi’nin (Türkök) binlerce hastaya umut kapısı olduğunu hatırlatarak, Cem Şahin’in ölümünün Türkök’teki eksiklikleri ortaya çıkardığını belirtti. Türkiye genelinde 3 bini aşkın hastanın hala kök hücre nakli beklediğini ifade eden Kılıç, “Türkök’te yaşanan bu acı olay, hepimizi derinden üzdü. Yeni trajedilerin yaşanmaması için sorumluların bir an önce tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması şarttır” dedi.

Soruşturmanın sonuçlanması bekleniyor

Sevda Erdan Kılıç, konunun takipçisi olacaklarını ve Cem Şahin’in ailesinin hukuk mücadelesini destekleyeceklerini belirtti. “Bu olay, sadece Cem Şahin’in değil, kök hücre nakli bekleyen diğer binlerce hastanın da umutlarını suya düşüren bir hadise. Benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz” diye konuştu. Kılıç, sorularının Sağlık Bakanı tarafından yanıtlanması gerektiğini belirterek, olayın şeffaf bir şekilde aydınlatılması çağrısında bulundu.