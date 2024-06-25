İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, seçimden önce belediyeye yaklaşık 2 bin kişinin "acele" bir şekilde işe alındığını belirterek, "Seçim öncesi eşe alınan çalışanların birçoğu büro personeli. Belediyemizin büro elemanına ihtiyacı yok ama sahada adam eksikliği var." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı bazı şirketlerden çıkarılan bir grup işçi, Başkan Tugay'ı, Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) haziran ayı meclis toplantısı için geldiği İzmir Ticaret Odası girişinde protesto etti.



İşçilerin tepkilerine herhangi bir cevap vermeyen Tugay, davet edildiği EBSO meclisinde, belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler verdi, projelerini anlattı.

İşten çıkarılan çalışanların durumları hakkında yöneltilen soruya da cevap veren Tugay, seçimden önce belediyeye yaklaşık 2 bin kişinin "acele" bir şekilde işe alındığını belirtti.

Tugay, şöyle devam etti:



"Seçim öncesi işe alınan çalışanların birçoğu büro personeli. Belediyemizin büro elemanına ihtiyacı yok ama sahada adam eksikliği var. Temizlik, ilaçlama, park ve bahçelerde çalışacak arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. İşçi alacağımızı dışarıda bağıran arkadaşlara da söyledim ama istemediler. Dolayısıyla ben daha fazla insanın alınabileceğini de düşünüyorum. Şu anda yeterli performans göstermeyen herkesin de işine son verilebilir diye bir düşüncem var."

Toplantının ardından İzmir Ticaret Odası önünde bekleyen çalışanlarla konuşan belediye yetkilileri, Başkan Tugay'ın ilgili alanlar üzerinden işe tekrar alınma sözünü aktardığı öğrenildi.

Görüşme sonrası işçiler bölgeden ayrıldı.