CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin geri çekilmesini istedi. CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ise yaşamın tüm canlılar için bir hak olduğunu; TBMM'den, canlıları öldürmek için değil yaşatmak için yasalar yapılmasını beklediklerini söyledi.

AK Parti'nin sokakta yaşayan hayvanlarla ilgili hazırladığı ve "ötanazi", "uyutma" adı altında idare eliyle hayvanları öldürmenin yolunu açan "Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" yarın TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşülecek. CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı; bazı baroların hayvan hakları merkezi üyeleriyle Mecliste bir basın toplantısı düzenledi.

"Katliam maddelerine izin vermeyeceğiz"

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, kanun teklifinin görüşmeleri sırasında ilgili tüm STK'lerin dinlenmesini talep etti. Meclisin önünde hayvan hakkı savunucularının kolluk kuvvetlerinin engellemesiyle karşı karşıya kaldığını belirten Suiçmez, toplantı ve gösteri hakkının engellenmemesi gerektiğini söyledi.

İktidara da seslenen Suiçmez, "Hayvanları koruma yasasına katliam maddelerinin eklenmesine asla izin vermeyeceğiz. Vatandaşları ikiye bölmekten vazgeçsinler. Akıllı çözümleri birlikte üretebiliriz. Bu kanlı yasayı geri çekin" diye konuştu.

"Yaşam tüm canlılar için bir hak"

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, yaşamın tüm canlılar için bir hak olduğunu; TBMM'den, canlıları öldürmek için değil yaşatmak için yasalar yapılmasını beklediklerini söyledi.

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da sorunla ilgili yaptırımların yer aldığı kanun metinleri olduğunu belirterek, "Uygulamadığınız tedbirlerin, denetlemediğiniz uygulamaların sonucunu bugün hayvanlarımız canlarıyla ödemek zorunda kalıyor" dedi.