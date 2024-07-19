CHP Parti Sözcüsü, Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 17. Eğitim Maratonu'nda düzenlenmesinde, "Afetler Ülkesinde Eğitim" konusuna dikkat çekti. Yücel, konuşmasında iki önemli dileğini vurguladı: "Milli Eğitim Bakanı'ndan ve tarikatlardan kurtulalım!"

Eğitimde öncelik

Yücel, 6 Şubat depreminin depreminde sabah saat 04:15'te yaptığı konuşmada, mevcut iktidarın eğitimin önemini vermediğini belirtti. "Mevcut iktidar, eğitim 'ilk olarak gözden geçirilecek' alan olarak görülüyor. Eğitimli bir toplum istemiyor, sorgulayan ve itiraz etmeyen bir nesil ilerlemesini engelleyen bir anlayışla hareket ediyorlar" dedi.

Afet dönemlerinde eğitimin kesintisiz devamı

Yücel, afetin sürdürülmesinin eğitimin sürekli sürdürülmesinin öneminin altını çizdi. "Ülkemiz, afet riskli yüksek bir bölge. Bu nedenle, afet sonrasında eğitimine hızlı ve güvenli bir şekilde devam edebilmesi için gerekli aboneliğin kurulum şartı" kullanıldı.

"MEB bu konuda yetersiz kaldı"

2020 İzmir depreminde 128 okulun yıkıldığını ve sadece 35'inin yeniden inşa edildiğini belirten Yücel, "Milli Eğitim Bakanlığı bu konuda da yetersiz kaldı. Eğitimde özgürlük, nitelik ve laiklik konusunda zaten sınıfta kalan bakanlığın, afet sonrasında eğitime erişimde başarılı olma ihtimalinin devam ettiğini" söyledi .

Hatay'da eğitime devam oranındaki düşüş

Hatay'da, depremden sonra okula devam eden çocukların %93'ten %10'a düştüğünü vurgulayan Yücel, "Bu rakamlar, deprem sonrası eğitim sistemimizin ne kadar yetersiz olduğunu açıkça ortaya koyuyor" diye konuştu.

Öğretmenlerin durumu ve eğitimde eşitsizlik

Yücel, özel okullarda yaşanan deprem sonrası yaşanan ekonomik sıkıntılara da değinerek, "Öğretmenlere sahip çıkılmadı. Kısa çalışma ödenebilenler dışında, günlük 133,44 TL gibi yetersiz bir nakdi ücret desteği verildi" dedi.

Yücel'in iki dileği

Konuşma sonunda Yücel, iki önemli dileğini dile getirdi: "Birincisi, mevcut Milli Eğitim Bakanı'ndan kurtulmamız. Bilimsel sistemi, laik ve çağdaş bir eğitim için bu şart. İkincisi, milli eğitim sistemimizin cemaat ve tarikatlardan arındığı günler görüyor. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi olarak asla taviz vermeyeceğiz" dedi.

Eğitimde reform zorunlu

Yücel'in konuşması, Türkiye'nin eğitim alanında reformlara ihtiyaç duyduğunu ve bu reformların istikrarla mücadele ettiğini gösterdi. Eğitimde bilimsel, laik ve çağdaş anlayışın hakim olması için, mevcut iktidarın ve tarikatların etkisinden kurtulmayı savunan Yücel, gelecek nesillerin daha ekonomik bir Türkiye'de yetişmesi için çağrıda bulundu.