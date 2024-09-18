Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel’in liderliğinde toplandı. Parti genel merkezinde gerçekleştirilen toplantı, saat 12.00’de başladı.

Gündem yoğun ve çeşitli

CHP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, MYK toplantısında genel başkan yardımcıları, parti programı hazırlıkları hakkında detaylı sunumlar yapacak. Bunun yanı sıra ekonomi, iç ve dış gelişmeler, Diyarbakır’da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran’ın soruşturması ve yaklaşan etkinlik takvimi de masaya yatırılacak.

Uluslararası bağlantılar da görüşülecek

Toplantının bir diğer önemli gündem maddesi ise Genel Başkan Özgür Özel’in 25 Eylül’de New York’ta katılacağı Sosyalist Enternasyonal Toplantısı’na yönelik hazırlıklar olacak.